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بسبب فضيحة الفيديوهات.. 4 فنانات شهيرات يعتذرن عن المشاركة في مسلسل خالد يوسف

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خالد يوسف
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الخميس، 10-11-2022 02:14 م


اعتذرت 4 فنانات من مصر وتونس عن المشاركة في بطولة حلقات مسلسل "سر السلطان"، والذي يعود به المخرج السينمائي خالد يوسف للساحة الفنية بعد غياب سنوات، فضلا عن كونه يخوض تجربة الدراما التلفزيونية للمرة الأولى.

وكان من الفنانات اللاتي اعتذرن عن المشاركة في المسلسل دون أسباب واضحة كل من "زينة ومي عمر" من مصر والفنانتين التونسيتين درة وعائشة بن أحمد.

وحل بدلا من هؤلاء الفنانات المصريات حنان مطاوع ونجلاء بدر ومنة فضالي، وجار ترشيح باقي النجوم بالتزامن مع تصوير المسلسل، والذي انطلق بالفعل منذ أسابيع قليلة.

وقال عدد من المقربين في تصريحات نقلها موقع "إرم نيوز"، إن "المعتذرات تخوفن من ذكر أسمائهن في جمل غير مفيدة مع المخرج السينمائي خالد يوسف، خاصة بعد قصة الفيديوهات الإباحية التي انتشرت للمخرج السينمائي الكبير قبل عدة سنوات مع عدد من الفنانات الشابات".

ومسلسل "سر السلطان"، يُعرض في سباق دراما رمضان المقبل، وهو عن رواية "سره الباتع"، ويقوم ببطولة كل من الفنانين أحمد فهمي وأحمد السعدني وأحمد وفيق وحنان مطاوع ونجلاء بدر ومنة فضالى وخالد أنور وآخرون.

وكانت آخر أعمال المخرج خالد يوسف فيلم "كارما" الذي عرض العام 2018، وهو بطولة عمرو سعد، زينة، غادة عبد الرازق، وفاء عامر، ماجد المصري، حسن الرداد، خالد الصاوي، مجدي كامل، دلال عبد العزيز، إيهاب فهمي.
 

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