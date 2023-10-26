الجمعة 27 أكتوبر 2023
توقيت مصر 21:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة جديدة للدولار أمام الجنيه في السوق السوداء.. كم وصل الآن؟

بعد 4 شهور زواج.. عروس تقتل زوجها أثناء سهرة حمراء بسبب ما فعله أثناء رقصها

أحمد موسى يهاجم الغرب بسبب وصف حماس بالإرهابية

بسبب غزة.. محمد سلام يعتذر عن المشاركة في مسرحية بالسعودية: لما ربنا يسألني هقوله أيه؟

تعليق مفاجئ من عمرو أديب على موقف السعودية من الحرب على غزة

شاهد.. رونالدو يفك حذاء زميله في الفريق بأسنانه

صدمة كبيرة لجمهور الأهلي قبل لقاء صن داونز

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات القادمة

شاهد.. الاحتلال يعتدي على قس ومسيحيين لمنعهم من الصلاة في القدس

راقي شرعي يكشف عن عشب يفك سحر الأرحام وتعطيل الإنجاب

بسبب غزة.. محمد سلام يعتذر عن المشاركة في مسرحية بالسعودية: لما ربنا يسألني هقوله أيه؟

IMG-20231026-WA0022
محمد سلام
الخميس، 26-10-2023 01:13 م

نشر الفنان محمد سلام مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، يعلن من خلاله اعتذاره عن عدم السفر للعاصمة السعودية الرياض للمشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" بسبب الأحداث في غزة
وقال "سلام" في الفيديو: "المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض والمفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات والمفروض إننا نعرض إن شاء الله يوم 30 أكتوبر".
وتابع: "هنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة فأنا مش متخيل إني هروح أعمل مسرحية وأهزر وارقص وإخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ويدبحوا ومفيش حاجة بتحصلهم، وأنا مش هقدر أسافر طبعًا وليه بقول الكلام ده في آخر لحظة المفروض إني أسافر بكره إن شاء الله لأني كنت على أمل أن الموسم يتلغي أو يتأجل مثل مهرجانات الجونة والقاهرة أو الموضوع يهدى في فلسطين، ونقدر نعرض"
واستكمل: "لكن مفيش حاجة بتحصل لحد دلوقتي في ناس عمالة تموت ومفيش حاجة بتحصل، فأنا إزاي أروح أعرض وناس بتموت في فلسطين، حاسس لو أنا عملت كده هبقى كأني زي اللي بقتلهم بالظبط، هبقى خذلتهم وهبقى بغني وارقص، فأنا بعتذر عن المشاركة في موسم الرياض واللي بيحصل في فلسطين قضية كل مسلم، وواجب على كل مسلم، فأنا مش في إيدي حاجة أقدر أقدمها، فلما نموت وربنا يسألنا عملت إيه لأخوك في فلسطين أنا هرد أقول إيه؟ هقول في وقت الأحداث في فلسطين أنا كنت بعمل مسرحية كوميدية وبرقص وأغني فأنا مش هقدر أعمل كده".
واختتم سلام حديثه قائلا: "كان عندي أمل الموسم يتأجل أو يتلغي، فأنا مش هقدر أشارك في المهرجان ده وحابب أقول إني كنت في مشكلة مش عارف أسافر ولا أعمل إيه؟ والتمثيل هو أكل عيشي، لكن لو مسافرتش هل هموت من الجوع؟ بالتأكيد لا".

إقرأ ايضا

IMG-20231026-WA0017

بعد 4 شهور زواج.. عروس تقتل زوجها أثناء سهرة حمراء بسبب ما فعله أثناء رقصها

IMG-20231026-WA0012

أحمد موسى يهاجم الغرب بسبب وصف حماس بالإرهابية

IMG-20231026-WA0023

تعليق مفاجئ من عمرو أديب على موقف السعودية من الحرب على غزة

أخبار متعلقة

IMG-20231026-WA0023

تعليق مفاجئ من عمرو أديب على موقف السعودية من الحرب على غزة

IMG-20231025-WA0022

إيلون ماسك تعليقًا على الحرب في غزة: أمريكا ستنكسر

IMG-20231024-WA0014

مصرع 3 مؤذنين سعوديين في حادث مروع

IMG-20231023-WA0018

تفاصيل قصف برج نقطة مراقبة للجيش المصري على الحدود بواسطة دبابة إسرائيلية

images (1)

17 شاحنة مساعدات تستعد لدخول غزة

download (1)

مفاجأة غير متوقعة في "قمة القاهرة للسلام" تمنع صدور بيان ختامي