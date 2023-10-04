الأربعاء، 04-10-2023
02:30 م
تحدّث الفنان خالد زكي
عن دوره الشهير في فيلم "طباخ الريس
" (إنتاج 2008) للنجم الراحل طلعت زكريا.
وأشار خالد زكي
إلى أن الزعيم عادل إمام
والفنان محمود عبدالعزيز كانا مرشحين لتقديم هذا الدور قبله.
وخلال ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، أوضح خالد زكي
أن فيلم "طباخ الريس
" كان مسؤولية كبيرة بالنسبة له وأن السيناريو كان مكتوباً بعناية فائقة.
وأشار إلى اعتذاره عن عدم المشاركة في الفيلم في البداية بعدما عرض طلعت زكريا عليه دور غير شخصية "الرئيس"، وكان حينها عادل إمام
هو المرشح للدور.
وأضاف أن دور "الرئيس" عُرض على الفنان محمود عبد العزيز، وتم إجراء تعديلات كبيرة على الشخصية، ثم اعتذر الفنان محمود عبدالعزيز.
وتابع: "اتصل بي طلعت زكريا وأخبرني بأن دوري سيكون دور الرئيس وأعيد كتابته من جديد، وأن الفيلم سيتم إخراجه من قبل المخرج سعيد حامد، وليس عمرو عرفة".
وأعرب خالد زكي
عن مخاوفه من الاعتذار عن الأعمال السينمائية، مشيرًا إلى أنه قبل ذلك تلقى عرضًا لدور ضيف شرف في فيلم "على جنب يسطا" من المخرج سعيد حامد، وأنه كان قلقًا من رفض الأدوار في السينما، نظرًا لأن الاعتذارات تسببت في توقفه عن العمل في السينما لمدة 15 عامًا.
وكشف عن كواليس لقاء الراحل طلعت زكريا والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
بعد فيلم "طباخ الريس
"، موضحاً أن طلعت زكريا طلب لقاء الرئيس بعد أن تم علاجه على نفقة الدولة بعد تعبه الشديد بعد الانتهاء من الفيلم، وكانت المدة المحددة للقاء قصيرة ولكنها تجاوزت ثلاثة أو أربعة أضعاف المدة المخططة.
وعلم أن الرئيس كان راضيًا وسعيدًا بالفيلم، وأخبره طلعت زكريا أنه خلال لقائه مع الرئيس، قال له إنه كلما تحدث مع خالد زكي
، كان يرد عليه ويقول له: "أنت إزاي تقول كده في حضور الرئيس؟".