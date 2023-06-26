بسبب زيادة الطلب.. قفزة في سعر الدولار بالسوق السوداء لهذا الرقم

قال 3 مسؤولين بشركات صرافة، تمتلك انتشارا جغرافيا في مصر، إن الطلبات على شراء الدولار واليورو في فروع الشركات ارتفعت خلال هذه الأيام بغرض السفر للخارج لقضاء الإجازات أو لسداد مصروفات دراسية للطلبة خارج مصر، فضلا عن موسم الحج.

وأضافوا- حسب مصراوي- أن عدم قدرة شركات الصرافة على تلبية كافة طلبات العملاء بالكميات المطلوبة للسفر خارج مصر بسبب محدودية المعروض دفع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 39 جنيها بعدما سجل تراجعا عن هذا المستوى إلى 38 جنيها أو أقل قليلا قبل أسبوع.

كان اثنان من مسؤولي شركات الصرافة، قالا في وقت سابق، إن سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة سجل تراجعا طفيفا من أعلى نقطة وصل لها 40.5 جنيه بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استبعاد خفض جديد للجنيه مرة أخرى في الفترة الحالية.

وأضافت المصادر أن شركات الصرافة تعمل على بيع العملة للمواطنين بعد الإطلاع على الأوراق الدالة على السفر وفق الحدود المتاحة داخل كل فرع، وتتراوح التدبيرات بين 200 دولار إلى ألف دولار أو أكثر حسب المعروض وحجم الطلبات المقدمة من العملاء.