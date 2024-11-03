بسبب زوجته .. شاب ينهي حياته بطريقة مأساوية في كفر الشيخ







شهدت إحدى قرى سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، واقعة مؤسفة، حين أقدم شاب على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية بسبب الخلافات الزوجية.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد خيري نصار، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام «م.ع» 38 سنة، عامل، بشنق نفسه حيال تواجده بمنزله عن طريق ربط حبل بجنش حديدي بصالة المنزل، وجرى نقل الجثة لمستشفى سيدي سالم المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، قيام المتوفى بإنهاء حياته بالانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب وجود خلافات زوجية، وعدم وجود شبهة جنائية.

وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 8327 لسنة 2024م، إداري مركز شرطة سيدي سالم، وأخطرت جهات التحقيق.