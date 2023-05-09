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بسبب جرعة مخدرات.. نقل فنان شهير للمستشفى في حالة خطرة

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بسبب جرعة مخدرات.. نقل فنان شهير للمستشفى في حالة خطرة

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ارشيفية
الثلاثاء، 09-05-2023 12:04 م

قال مصدر أمني مسؤول إن حالة الممثل الشاب "أحمد.ج." غير مستقرة جراء تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات بمنطقة المهندسين.

أضاف المصدر – حسب مصراوي- أن نقطة الشرطة الملحقة بالمستشفى أبلغت قسم العجوزة بتحويل الممثل إلى مركز السموم واصفا الأمر "ماعرفوش يتعاملوا مع حالته".

مصدر مطلع قال إن الممثل الشاب تناول جرعة زائدة من المخدرات أصيب على إثرها بهبوط في الدورة الدموية ليفقد الوعي بشكل مؤقت ومن ثم نقله إلى المستشفى.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة العجوزة العقيد أحمد الدسوقي إخطار من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالة إغماء بالعقار رقم 90 شارع وادي النيل.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ تحت إشراف العقيد مصطفى خليل مفتش الفرقة والرائد مصطفى عرفة رئيس مباحث نقطة المهندسين، وتبين تعرض الممثل الشاب "أحمد. م." وشهرته "أحمد.ج.ع." لحالة إغماء.

نقل الممثل الشاب إلى مستشفى إمبابة العام ومنه إلى مركز السموم للعلاج تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة.

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