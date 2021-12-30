بسبب الفستان القصير.. ظهور منطقة حساسة أثناء نزول فنانة شهيرة من السيارة

الخميس، 30-12-2021
10:21 م
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة صادمة للنجمة العالمية
ديمي لوفاتو، اذ ظهرت وهي تجلس في السيارة مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود، لكن
الأمر الصادم هو ظهور جزء من منطقة حساسة
، الأمر الذي شكّل ضجة وعرّضها للكثير من الإنتقادات،
مع العلم ان الصورة قديمة سُرّبت لها.
وكانت فاجأت ديمي لوفاتو متابعيها على صفحتها الخاصة على
موقع التواصل الاجتماعي، بفيديو جديد اعلاني لعمل جديد مختص بفترة الاعياد.
وصدمت متابعيها بعد ان ظهرت حليقة الرأس، وفاجأتهم بهذا اللوك
الجديد الذي اعتمدته، وحصد الفيديو ملايين المشاهدات.