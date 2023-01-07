بسبب الغلاء.. عمرو أديب يوجه رسالة غير متوقعة لـ«السيسي»: احنا خايفين

السبت، 07-01-2023
12:01 م
شدد الإعلامي عمرو أديب
، على ضرورة قيام
الحكومة بتفسير الإجراءات المالية والاقتصادية التي يتم اتخاذها لتجنب الاجتهادات لتفسير
المشهد من البعض بصورة بخاطئة.
وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"،
المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن الواقع
الذي يعيشه المصريون حاليًا صعب ومؤلم، كل بيت في مصر غني أو فقير لديه معاناة وقلق
وخوف مبرر من المستقبل، ويجب على الحكومة توضيح آليات تعاملها مع الأزمة بشفافية ووضوح.
وأردف أديب، إذا كانت 2022 عام الأزمة المفروض
2023 يكون عام الحل، متابعًا: "يا سيادة الرئيس
.. إحنا مش قلقانين على مصر.. إحنا
قلقانين على نفسنا وعلى عيالنا، ونفسي الحكومة تطلع تكلم الناس وتشرح لهم الوضح، ولو
فيه أزمة صارحوا المواطن وقولوا على حلولكم لها".