بسبب الإدمان .. فنانة شهيرة تعتذر للجمهور

الأحد، 28-02-2021
09:00 ص
أحمد عادل شعبان
اعتذرت الفنانة
ريهام عبد الغفور للجمهور بسبب حديثها عن تعرض بعض الأشخاص في منطقة الزمالك إلى الإدمان.
وقالت ريهام في تصريحات عبر فيس بوك: اتكلمت بحسن نية في
برنامج عن أني في مرحلة معينة كنت أعرف بعض الأشخاص القريبين مني في منطقة
الزمالك تعرضوا للإدمان وده خلاني نفسي أمثل الدور .
وأضافت: وقلت إن قصة ربع جرام
كانت أحداثها في الزمالك وتقريبًا كنت أعرف الأشخاص والحواديت اللي في
القصة.
واستدركت: لم أكن أقصد إهانة ساكني الزمالك اللي أنا منهم وأسرتي ما زالت
تسكن هناك.. بعتذر لو كلامي اتفهم غلط أو ضايق أو جرح أي حد دي غلطة غير
مقصودة.. بكتب الكلام ده لأني لقيت posts بتداول عن الموضوع وغضب ثائر حوالين الجملة دي.