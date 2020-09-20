بريطانية اعتنقت الإسلام.. لماذا اختارت خوض معاناة اللاجئين؟

الأحد، 20-09-2020
09:52 م
فتحي مجدي
في محاولة لزيادة الوعي والتبرعات للاجئين السوريين في مخيمات اللاجئين في الأردن، قالت البريطانية
هانا كيلنج التي اعتنقت الإسلام في العام الماضي، إنها تريد لفت الانتباه إلى محنتهم، بعد أن سئمت من الافتراءات العنصرية
والإساءة إلى الأجانب.
وتقول هانا كيلينج
(23 عامًا) والتي لا تخفي غضبها من الانتهاكات العنصرية
في منطقتها، وتتناول الطعام
مثل اللاجئة، إنها أُجبرت على الحفاظ على خصوصية إيمانها على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تعليقات سابقة معادية للإسلام.
لكن إيمانها الجديد يعني بالنسبة لها، أن عليها أن تحاول القضاء على الجهل الديني في كل مكان في منطقتها أولاً.
وأضافت لموقع "برمنجهام لايف": "أنا فقط لا أنشر بحجابي لأنني أعرف أنني سأتعرض للكراهية. كوني مسلمة
فمن الجنون ما شاهدته من الناس. من قبل كنت أرتدي الوشاح كان يقترب مني أناس يقولون أشياء مجنونة".
وأضافت: "كنت أتحدث عن السكن مع سيدة خارج مكان عملها. مرت امرأة ترتدي نقابًا وقالت السيدة للتو: لهذا السبب ليس لدينا منازل، أهلنا في الشوارع".
وانضمت هانا الآن إلى تحدي الحصص التموينية، وأرادت مشاركة تجربتها، وأُرسل لها صندوق طعام
يأكله اللاجئون
، وأعطي لها خيار إضافة القليل من العناصر الإضافية. لكنها صدمت لدرجة أنها لم تكن قادرة على شرب أي شيء آخر غير الماء.
كل ما كان على هانا أن تختاره لمدة سبعة أيام كان: أرز، زيت طهي، حمص، عدس، طحين. في منتصف ليل الاثنين، 7 سبتمبر، بعد أن أقامت آخر وليمة كبيرة لها لمدة أسبوع، بدأت رحلتها".
تقول: "في اليوم الأول تناولت وجبة واحدة كانت عبارة عن أرز وفاصوليا وأضفت بعض البهارات. لم تكن الوجبة سيئة للغاية، فهي ليست شيئًا سأختار تناوله من فراغ. أميل إلى الإعجاب بالدجاج ولكن أصنع طعام
ًا بنكهة. لقد كان لطيفًا جدًا ولم يساعدني أنني كنت أطبخ لابنتي أيضًا. لكن الغرض منه هو المساعدة على البقاء على قيد الحياة وأن يكون مغذيًا إلى حد ما".
يوم الثلاثاء، لتناول طعام
الغداء والعشاء، أعدت أرزًا مقليًا مع التوفو، وقسمته إلى وجبتين. بحلول يوم الأربعاء، بدأت الموازنة بين ابنتها الصغيرة التي كانت تتغذى بوجبات
عادية.
تابعت: "أخذت ابنتي يومي الثلاثاء والأربعاء إلى الحضانة في سوليهل. اضطررت للبقاء لأنه لم يكن لدي وقت كافٍ للعودة إلى المنزل. انتهى بي الأمر يوم الأربعاء. استخدمت كل حصتي من العدس لخلط بعض التوابل. تناولت ذلك على الغداء والعشاء وكذلك الإفطار يوم الخميس. تناولتها باردة على الغداء ومع خبز مسطح، كان أحدهما محترقًا للغاية، والآخر مطبوخًا قليلاً".
يوم الخميس، طبخت الأرز المقلي مرة أخرى على الرغم من أنه لم يكن "مقلي جدًا هذه المرة". في اليوم الخامس مع انخفاض الإمدادات، اضطرت هانا إلى أن تصبح أكثر إبداعًا، باستخدام بقايا الحمص ونقعها في الماء وخلطها معًا، حيث صنعت منه الفلافل.
قالت: "مزجتها مع البهارات والدقيق، لا يمكنك خلطها أكثر من اللازم وإلا سيتحول إلى حمص. كان يوم الجمعة يومًا غريبًا بالنسبة لي. كنت أشتهي بشيء حلو، في الغالب أشتهي الفاكهة والخضروات".
مع اقتراب نهاية الأسبوع، أُجبرت هانا على تناول الأرز على الغداء والعشاء.
وأردفت: "إذا نظرنا إلى الوراء، أعتقد أنني أبليت بلاءً حسنًا، لا سيما موازنة طفلة، واصطحابها إلى الحضانة، والحفاظ على منزل. كان الأمر صعبًا. كان من الممكن أن أتخلى عن الكثير من المرات وأتبرع بنفسي ولكني حافظت على ذلك".
مع ذلك، أوضحت: "لا يزال جسدي يتكيف الآن بشتى الطرق ولم يمض سوى أسبوع واحد. كنت أعاني من الصداع في كثير من الأيام. جمعت 166 جنيهًا إسترلينيًا. 167 جنيهًا إسترلينيًا يطعم لاجئًا لمدة عام كامل، ويمكن أن يوفر زيارة طبية. لقد جعلني أفهم الكثير عن التجارب، أقرب قليلاً إلى التفاهم. لقد جلبت الوعي بمعاناة اللاجئين. وزاد الوعي وليس فقط بعض المال".