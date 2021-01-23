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برودة شديدة ارتدوا ملابس ثقيلة.. الأرصاد تحذر من الطقس

الأرصاد تحذر من الطقس
الأرصاد تحذر من الطقس
 
السبت، 23-01-2021 10:09 م الطيب حسين
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شدة برودة الأجواء بقوة خلال الفترة المقبلة. ومن المتوقع أن تسود حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تشهدها البلاد بداية من الأربعاء المقبل.

وناشدت المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة، و يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كذلك تتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة كما يلي:
القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجة.
 

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