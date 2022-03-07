برلنتي عامر تستفز الجمهور بإعلان سبب طلاقها الصادم من سعد الصغير

الإثنين، 07-03-2022
11:29 ص
جدل كبير حصل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت برلنتي
عامر طليقة الفنان سعد الصغير
عن أسباب انفصالهما بعد زواج استمر لعام واحد.
وقالت : "بسبب مسرحية شارك فيها سعد الصغير
بالسعودية،
وسعد قالي إني هبقي معاه في المسرحية، وعشان يثبت لي أنه صح قالي هتبقي طالق بالتلاتة
لو مخادتكيش معايا، وفجأة سافر لوحده فنزلت خبر الطلاق
من غير ما أقوله".
وتابعت كلامها مشيرة إلى أن سعد يريد العودة إليها:
"سعد كل يوم يطلب مني نرجع وأنا مش موافقة، وآخرها كان انهارده، واحنا صحاب وبنتكلم
عادي".
وبعد هذا التصريح أشار الجمهور الى ان سبب الانفصال ليس جوهرياً
بل سخيفاً ولا يمكن ان يكون اي زواج قائم على عمل مسرحي.