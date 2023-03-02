الخميس 02 مارس 2023
توقيت مصر 10:20 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بسبب ضيق الحال.. رسالة تفطر القلوب من لبناني لديه أطفال قبل انتحاره

زوجة نتنياهو تبكي بعدما حاصرها محتجون داخل الكوافير والشرطة تنقذها

السعودية تعلن إقامة حد الحرابة على 4 مواطنين ارتكبوا جريمة شنيعة

باعته.. تصرف صادم من زوجة أشرف حكيمي بعد تورطه في قضة اغتصاب

توضيح عاجل من "mbc" حول منع عرض مسلسل "معاوية" في رمضان المقبل

بسبب مشاجرته مع المدير الفني.. الأهلي يغرم نجم الفريق 200 ألف جنيه

برضاهم.. أقمت علاقة مع الأختين بـ 100 جنيه على نفس السرير

بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز

أطعمة يجب على كل رجل تناولها والحفاظ عليها يوميًا

بعد وفاة شاب بها.. أول تعليق رسمي على "حقنة هتلر"

ADS
 

برضاهم.. أقمت علاقة مع الأختين بـ 100 جنيه على نفس السرير

Capture
ارشيفية
Native
Teads
الخميس، 02-03-2023 09:13 ص

 

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة المتهم بالاعتداء على فتاة عمرها ١٦ عاما بشقة شقيقتها بالعمرانية  إلى محكمة الجنايات.

 

واستمعت جهات التحقيق لأقوال المتهم:

 

اعترافات المتهم

 

س/ ما تفصيلات اعترافك؟

 

 

ج/ اللي حصل أنى كنت أعرف الشاكية وشقيقتها من حوالي سنتين وكنت بوصلهم بالتوك توك بتاعي هيا ووالدتها، وبعد فترة اتقدمتلها وأهلها رفضوا وبعد كده كنا بنتكلم في التليفون و بعدين روحتلها في بيت أختها وعملت معاها علاقة هناك هي واختها و الكلام ده من حوالي 4 شهور، و هي اللي كانت مكلماني عشان أروحلها و بعدين عملتلهم حظر علي التليفون ومبقتش بكلمهم و لا أروحلهم.

 

س/ متى و أين حدث ذلك؟

ج / انا عرفتها من حوالي سنتين و عملنا العلاقة دي في شهر سبعة اللي فات بس في بيت أختها لكن مش فاكر امتي بالظبط.

 

 

س/من كان برفقتك آنذاك ؟

 

ج/ كنت انا و الشاكية وأختها

 

س/ و هل من ثمة حوار دار بينك وبين أيا من سالفي الذكر ؟

 

 

ج / احنا قعدنا شوية و بعد كدة دخلنا انا و الشاكية الاوضة و عملت معاها علاقة و بعد كدة عملت علاقة مع أختها في نفس الأوضة وعلى نفس السرير.

 

س/ وهل من ثمة علاقة أو خلافات فيما بينك و بين سالفة الذكر ؟

ج / لا

 

س/ما هي الأفعال التي قمت ؟

 

 

ج/ أنا دخلت بيها الأوضة  وقلعت هدومها وعملنا علاقة و بعدين عملت علاقة مع أختها ورا بعض في نفس المكان ودفعت ١٠٠ جنيه ومشيت.

 

 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم اعتدى على الفتاة الضحية المجني عليها والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بأن أوهمها بوجود علاقة عاطفية فيما بينهما، وما أن ظفر بها حتي عاشرها معاشرة الأزواج.

 

إقرأ ايضا

640037d54c59b751f1416e39

بسبب ضيق الحال.. رسالة تفطر القلوب من لبناني لديه أطفال قبل انتحاره

تنزيل

توضيح عاجل من "mbc" حول منع عرض مسلسل "معاوية" في رمضان المقبل

2019_7_9_14_41_39_511

بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز

أخبار متعلقة

Capture

تفتح غرفة نومها لشقيقتها الصغرى وعشيقها حتى حملت ابنة الـ 16 عامًا

279e7bbd-2866-4611-a691-d539b74d5ca3

إحالة سائق أوبر للجنايات.. هتك عرض فتاة من الخلف أسفل كوبري جامعة الدول

Capture

"بتفرج على أفلام إباحية".. اعترافات طالب جامعة القاهرة المتهم بهتك عرض جارته

Capture

صدمة.. مكوجي وفرّان وعامل نظافة يعتدون جنسيًا على طفل بشكل جماعي