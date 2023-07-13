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"برافو إنك نشرتي صورة أبوكي".. أمل رزق تدافع عن ابنة إيمان البحر درويش

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إيمان البحر درويش
الخميس، 13-07-2023 12:02 م

 


علقت الفنانة أمل رزق، على الصورة التي نشرتها ابنة الفنان إيمان البحر درويش لوالدها وهو على فراش المرض.


ونشرت أمل صورة الفنان إيمان البحر درويش، عبر صفحتها بموقع"فيسبوك"، وعلقت قائلة: " نطبطب عليها ونقول ليها برافو يا بنت الناس إنك نشرتي صورة أبوكي علشان تنقذيه، إنت مش في ابتلائها علشان تحكم عليها، حتى في الابتلاء بتحكموا على ناس بالظلم، كفاية ادعاء فضيلة ومثالية إيمان البحر درويش، ربنا يشفيه ويعافيه قادر وكريم".


وكانت أمنية البحر نشرت صورة لوالدها الفنان إيمان البحر درويش وهو على فراش المرض بعد تعرضه لوعكة صحية عبر حسابها الخاص على الفيسبوك.


وكشفت الصورة عن تدهور كبير في الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.


وارفقت ابنته الصورة بتعليق: "سيشهد التاريخ، إن دا بقى الفنان إيمان البحر درويش".

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