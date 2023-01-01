الأحد 01 يناير 2023
توقيت مصر 15:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عبدالله رشدي يتهم طبيبًا ومستشفى شهير بالتجمع الخامس بالتسبب في وفاة زوجته (صور)

عقوبة قاسية تنتظر حسام حسن بعد تكسيره شاشة الفار

«بيتزا مكرونة».. شاهد آخر إبداعات الشيف بوراك

مجزرة في الأهلي .. رحيل 10 لاعبين بقرار من «كولر»

ضبط طفلة 16 عامًا أثناء ممارسة الجنس مع 3 شباب (تفاصيل صادمة)

مواصفات خيالية.. ماذا تعرف عن القصر الذي سيعيش فيه رونالدلو في الرياض

براتب 23 ألف جنيه.. فرص عمل للمصريين في السعودية.. الشروط والأوراق المطلوبة

تشييع جثمان زوجة عبدالله رشدي من مسجد السيدة نفسية

بماذا برر الشاب والفتاة فعلهما الفاضح أعلى كوبرى روض الفرج في التحقيقات؟

برلنتي عامر تفضح سعد الصغير بكشف أسرار صادمة عن علاقته بـ شمس

ADS
 

براتب 23 ألف جنيه.. فرص عمل للمصريين في السعودية.. الشروط والأوراق المطلوبة

1618674_0
عمال مصريين
Native
Teads
الأحد، 01-01-2023 11:36 ص

 

 

كشف حمدي إمام، رئيس جمعية رجال الأعمال أصحاب ومديري شركات التوظيف المصرية، عن الأوراق والمهن المطلوبة للعمل في موسم الحج الجديد 2023 ومواعيد التقديم.

وقال "إمام"، إن الأوراق المطلوبة من عمالة الحج للسفر، تتمثل في جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن سنة، وفيش وتشبيه، وفحص طبي فيروسات، من المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان بقيمة 500 جنيه للشخص الواحد.

 

وأوضح أن المهن المطلوبة للعمل في "خدمات الحجاج" تتمثل في "سائقين وجزارين ومساعدين جزارين وحلاقين، وعمال مطارات، وعمال فنادق"، على أن يبدأ التقديم مطلع شهر رجب المقبل.

 

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال أصحاب ومديري شركات التوظيف المصرية، إلى أن موعد سفر عمالة السائقين تكون خلال شهر رمضان من كل عام، وعادة هي أول من تسافر وآخر من تعود.

 

وحول رواتب العمالة خلال موسم الحج، قال إمام، إن الرواتب تبدأ من 1250 ريال شهريا لعمال المجازر والمساعدين والمطارات و3500 ريال شهريا للسائقين مع الإقامة، لافتا إلى أن عدد عمالة الحج تبلغ حوالي 30 ألف عامل منهم 23 ألف سائق.

 

جدير بالذكر، أن عودة العمالة الموسمية المصرية للحج هذا العام، تأتي بعد انقطاع دام سنتين بسبب جائحة كورونا، حيث كانت آخر عمالة موسمية في 2019 وتعاقدت السعودية مع 32000 عامل مصري، و 2020 و2021 لم يكن هناك موسم حج.

 

إقرأ ايضا

7

عبدالله رشدي يتهم طبيبًا ومستشفى شهير بالتجمع الخامس بالتسبب في وفاة زوجته (صور)

202007010424212421

ضبط طفلة 16 عامًا أثناء ممارسة الجنس مع 3 شباب (تفاصيل صادمة)

resize

تشييع جثمان زوجة عبدالله رشدي من مسجد السيدة نفسية