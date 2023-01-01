براتب 23 ألف جنيه.. فرص عمل للمصريين في السعودية.. الشروط والأوراق المطلوبة

كشف حمدي إمام، رئيس جمعية رجال الأعمال أصحاب ومديري شركات التوظيف المصرية، عن الأوراق والمهن المطلوبة للعمل في موسم الحج الجديد 2023 ومواعيد التقديم.

وقال "إمام"، إن الأوراق المطلوبة من عمالة الحج للسفر، تتمثل في جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن سنة، وفيش وتشبيه، وفحص طبي فيروسات، من المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان بقيمة 500 جنيه للشخص الواحد.

وأوضح أن المهن المطلوبة للعمل في "خدمات الحجاج" تتمثل في "سائقين وجزارين ومساعدين جزارين وحلاقين، وعمال مطارات، وعمال فنادق"، على أن يبدأ التقديم مطلع شهر رجب المقبل.

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال أصحاب ومديري شركات التوظيف المصرية، إلى أن موعد سفر عمالة السائقين تكون خلال شهر رمضان من كل عام، وعادة هي أول من تسافر وآخر من تعود.

وحول رواتب العمالة خلال موسم الحج، قال إمام، إن الرواتب تبدأ من 1250 ريال شهريا لعمال المجازر والمساعدين والمطارات و3500 ريال شهريا للسائقين مع الإقامة، لافتا إلى أن عدد عمالة الحج تبلغ حوالي 30 ألف عامل منهم 23 ألف سائق.

جدير بالذكر، أن عودة العمالة الموسمية المصرية للحج هذا العام، تأتي بعد انقطاع دام سنتين بسبب جائحة كورونا، حيث كانت آخر عمالة موسمية في 2019 وتعاقدت السعودية مع 32000 عامل مصري، و 2020 و2021 لم يكن هناك موسم حج.