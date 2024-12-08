براتب 15 ألف ريال.. الحكومة تعلن عن وظائف للمصريين الراغبين في العمل بالسعودية

أعلن محمد جبران، وزير العمل، فتح باب التقديم على فرص عمل للمصريين في عدد من التخصصات الهندسية والإدارية للعمل في مشروعات البنية التحتية، ومحطات معالجة المياه بالمملكة العربية السعودية، في شركة المياه الخليجية للمقاولات.

وأوضح جبران، حسب بيان وزارة العمل، أن تلك الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بالرياض برئاسة الملحق العمالي محمد عليان، تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة للعمالة المصرية في الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي، وأن الوزارة جاهزة بتوفير الأعداد والتخصصات المطلوبة للعمل على المهن المتوفرة.

التخصصات المطلوبة

وجاءت تخصصات فرص عمل المهندسين والمحاسبين في السعودية، كما يلي:

- محاسبون ذوو خبرة في شركات مقاولات مشروعات بنية تحتية خبرة من 3 إلى 7 سنوات.

- مهندس ميكانيكا مشتريات "محطات معالجة المياه": خبرة من 3 إلى 10 سنوات.

- مهندسو ميكانيكا خبرة من 5 إلى 15 سنة.

- مهندسون "مدني" خبرة من 5 إلى 15 سنة.

- مهندسو كهرباء متخصصون في محطات معالجة مياه الصرف الصحي خبرة من 5 إلى 15 سنة.

مميزات وظائف السعودية

وجاءت مميزات وظائف السعودية، كما يلي:

- توفير السكن المجاني.

- تذاكر طيران ذهاب وعودة.

- إقامة داخل المنشآت.

- تأمين صحي شامل.

رواتب وظائف السعودية

تراوحت رواتب وظائف السعودية حسب التخصص والخبرة المهنية من 4000 إلى 15000 ريال سعودي، وتوفر الشركة أيضًا بيئة عمل آمنة تتوافق مع أعلى معايير السلامة المهنية والصحية، بالإضافة إلى فرص الترقي، والتطوير المهني، من خلال برامج تدريبية وورش عمل لتعزيز مهارات العاملين وتطوير مهاراتهم.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام إدارة التشغيل بالوزارة، أنه على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية، وجواز السفر الساري، والمؤهل، وشهادة الخبرة "إن وجدت" على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، علمًا بأن فترة التقديم تبدأ غدًا الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024 وتستمر لمدة 10 أيام.

وأكدت الوزارة أن التقديم مجاني ودون أي وسطاء؛ مما يعزز من الشفافية والمصداقية في عملية التوظيف.