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برابط التسجيل.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

محمد سعفان وزير القوى العاملة
القوى العاملة
 
السبت، 17-10-2020 05:47 م أحمد سالم
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 2442 فرصة عمل للذكور والإناث، ولذوى الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 15 ألف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 51 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات خلال النصف الثاني من شهري أكتوبر ونوفمبر 2020.

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الالكتروني «برنامج طالبي العمل» www.manpower.gov.eg تحت مسمى «النشرة القومية للتشغيل»، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.
 

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