بدون حمالة صدر.. الفنانة أروى تفاجئ المصورين بتغطية صدرها بيدها

السبت، 01-10-2022
10:21 ص
أثارت الفنانة أروى جودة
، ضجة على مواقع التواصل
الاجتماعي، حيث أطلّت على متابعيها "دون حمالة صدر".
وشاركت الفنانة أروى جمهورها على تطبيق "إنستجرام"
3 صور و3 مقاطع فيديو قصيرة من إحدى المناسبات في إيطاليا.
وارتدت أروى جودة
"جامبسوت أسود" عاري الصدر، وزينت
إطلالتها بعقد من المجوهرات في رقبتها وخاتم في يدها اليسرى.
وحاولت أروى جدة تغطية صدرها بيدها أمام عدسات المصورين،
الذين باغتوها بلقطاتهم.
وعلقت الفنانة أروى جودة
على إطلالتها، وكتبت: "كن سعيدا
ومتألقا".
إطلالة أروى جودة
أثارت غضب متابعيها على تطبيق "إنستجرام"،
وقال حساب حمل اسم "سالم" على إنستجرام": لابساه ليه، طالما بتغطي إيدك
بحاجة مش بتحبيها، ليه تجبري نفسك عليها؟، هو في إيه".
وأضاف حساب حمل اسم "خالد" على "تويتر":
"الفنانة أروى جودة
منزله بوست رائع على إنستجرام بس في قطعة نسيت تلبسها".
أروى جودة
شاركت في رمضان 2022 بمسلسل "بابلو"،
من تأليف حسان دهشان، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، بطولة حسن الرداد وسوسن بدر ومصطفى
فهمي ونجلاء بدر ومحمد جمعة وسلوى عثمان ورشوان توفيق وصلاح عبدالله.
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