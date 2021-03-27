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ديوان المظالم
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"بدون بنطلون" .. محيي إسماعيل يثير الجدل بملابسه في مهرجان الأقصر
محيي إسماعيل ومحمود حميدة
السبت، 27-03-2021
08:03 ص
أحمد عادل شعبان
فاجأ الفنان
محيي إسماعيل
منظمي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالحضور للمهرجان بجلباب بدلا من الزي الرسمي.
وأضاف: اكتشفت إن البدلة بدون بنطلون فحضرت بالجلباب دا بناء على نصيحة من
محمود حميدة
.
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مصر
المصريون
محمود حميدة
محيي إسماعيل
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