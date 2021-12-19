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بدولة خليجية.. إعدام إثيوبية قتلت هندية لسبب غريب

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الأحد، 19-12-2021 10:10 ص
قضت دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية في الكويت، بإعدام إثيوبية قتلت زميلتها الهندية طعناً بالسكين أول أيام رمضان الماضي في منطقة عبدالله المبارك لسبب غريب.
وكشفت صحيفة «الرأي» الكويتية انه في شهر رمضان الماضي، كانت منطقة عبدالله المبارك قد شهدت جريمة قتل لسبب غريب، حين أقدمت وافدة أثيوبية على قتل زميلتها وهي هندية الجنسية طعناً بالسكين أثناء عملهما معاً في منزل أسرة كويتية.
واعترفت القاتلة لأجهزة الأمن الكويتية إنها سددت للمجني عليها عدة طعنات؛ بسبب خلاف على توزيع مهام العمل في المطبخ، بين جلي الصحون او تنظيف الارضية.
 

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