بدولة خليجية..أستاذ يفاجئ طلاب وطالبات كلية الطب بالشرح على فيديو إباحي

الثلاثاء، 05-04-2022
02:39 م
أعلنت جامعة الكويت
إحالة عضو هيئة أكاديمية بكلية الطب
للتحقيق بسبب عرضه
موادا "مخلة بالآداب العامة" على الطلبة أثناء شرح محاضرة.
وقالت الجامعة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر موقع تويتر: "وجه
وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي إدارة جامعة الكويت
بتشكيل لجنة
تحقيق بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019".
وأضافت جامعة الكويت
في بيانها قائلة إن التوجيه يتضمن أن "ترفع
اللجنة تقريرها بالسرعة الممكنة للوزير حول حقيقة عرض دكتور في كلية الطب
مقاطع
فيديو مخل
ة بالآداب العامة على الطلبة أثناء شرح المحاضرة".
وقال مدير الجامعة بالإنابة، بدر البديوي: "سيتم اتخاذ جميع الإجراءات
من قبل لجنة التحقيق وإحالة من تثبت إدانتهم لمجلس تأديبي".
وكانت قد أثارت أنباء عن عرض دكتور في علم النفس على طلبته الإناث والذكور،
مواد إباحية بغرض تثقيفهم ، جدلا واسعا وانتقادات.