السبت 27 مارس 2021
توقيت مصر 11:31 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أمريكا تعلن مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن «كنز سعودي»

أزمة دبلوماسية.. الأردن يضع علم صدام حسين خلال لقاء وزير عراقي

بدور البراهيم:« لو استعرضت جسمي أقسم بالله سأهز الكرة الأرضية»

مهاب مميش يكشف سبب جنوح سفينة قناة السويس (فيديو)

إغلاق قناة السويس يزيد من إجهاد سلاسل التوريد العالمية

الدولار يتراجع صباحًا أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

كفافي والقاياتي وشباب المنيا ينعون ضحايا قطاري سوهاج

سيد عبدالحفيظ يفجر مفاجأة عن أزمة عبدالله السعيد والتفاوض مع نجمي الزمالك

تصريحات نارية من السعودية بشأن اليمن وإنهاء الصراع

هالة زايد تعلن ارتفاع عدد ضحايا قطاري سوهاج

ADS
 

بدور البراهيم:« لو استعرضت جسمي أقسم بالله سأهز الكرة الأرضية»

images
بدور
 
السبت، 27-03-2021 09:51 ص


أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي المثيرة للجدل بدور البراهيم، حالة من الجدل بين متابعيها عبر السوشيال ميديا، بسبب ردها على أسئلة بعض متابعيها، وتوجيه البعض لها سؤالًا حول تقليدها للناشطة هند القحطاني، بعد تخليها عن الحجاب.
وعرفت هند القحطاني بإثارة الجدل عبر استعراض جسدها والظهور بملابس شبه عارية وإبراز أنوثتها والرقص، الأمر الذي يجعلها تتعرض لهجوم كبير.
ووجه لها أحدهم سؤالًا قائلًا :" سؤال صعب.. التغيير الي حصل في ستايلك مو كانه بداية تقليد لهند القحطاني والا أنا غلطان".
وأجابت بدور على هذا السؤال قائلة: "لا غلطان مرة.. شتان ما بين ستايل بدور البراهيم وستايل هند القحطاني.. لكن انا فاهمه قصدك وشو.. قصدك واضح.. واقسم بالله العظيم لو إنا اسوي نفس هند القحطاني وأوصل مرحلتها.. راح اسبب اهتزاز بالكرة الارضية مو بس بالسوشال ميديا.. فـ إنا رحمتكم والله أني رحمتكم".
كما ردت "البراهيم" على متابع سألها حول رأيها بأن يصبح شريك حياتها ، قائلةً : "فككم من الزواج.. خلاص انا أخذت حقي.. مستحيل أتزوج بالطريقة هاذي.. بالسناب عن طريق الدردشة.. نعم خير.. لما اشوف واحس ذيك الساعه افكر".

 

إقرأ ايضا

unnamed

مهاب مميش يكشف سبب جنوح سفينة قناة السويس (فيديو)

جنوح سفينة الشحن

إغلاق قناة السويس يزيد من إجهاد سلاسل التوريد العالمية

محمد علي سليمان

أنغام تمتنع عن حضور حفل تكريم والدها .. والسبب مفاجأة

أخبار متعلقة

images-7-4-645x395

وعد العساف تعلن ارتداء الحجاب بشكل مفاجئ وتكشف السبب

باسل-المطيري-يثير-الجدل-بعد-طلبه-الزواج-من-هند-القحطاني-فيديو

الموت يفجع السعودية الشهيرة هند القحطاني

images

شاهد.. هند القحطاني تثير الجدل بفيديو مفاجئ:« أنا مسوية ضجة»

سعودية تدهس مواطنين أثناء ركن سيارة

"ضغطت البنزين بدل الفرامل".. سعودية تدهس مواطنين أثناء ركن سيارة (فيديو)

سعودية-توبخ-زوجها

معلمة سعودية تضبط زوجها متلبسًا مع فتاة.. وهكذا برر خيانته