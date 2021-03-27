بدور البراهيم:« لو استعرضت جسمي أقسم بالله سأهز الكرة الأرضية»
بدور
السبت، 27-03-202109:51 ص
أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي المثيرة للجدل بدور
البراهيم، حالة من الجدل بين متابعيها عبر السوشيال ميديا، بسبب ردها على أسئلة
بعض متابعيها، وتوجيه البعض لها سؤالًا حول تقليدها للناشطة هند القحطاني، بعد
تخليها عن الحجاب.
وعرفت هند القحطاني بإثارة الجدل عبر استعراض جسدها
والظهور بملابس شبه عارية وإبراز أنوثتها والرقص، الأمر الذي يجعلها تتعرض لهجوم
كبير.
ووجه لها أحدهم سؤالًا قائلًا :" سؤال صعب.. التغيير
الي حصل في ستايلك مو كانه بداية تقليد لهند القحطاني والا أنا غلطان".
وأجابت بدور على هذا السؤال قائلة: "لا غلطان مرة..
شتان ما بين ستايل بدور البراهيم وستايل هند القحطاني.. لكن انا فاهمه قصدك وشو.. قصدك
واضح.. واقسم بالله العظيم لو إنا اسوي نفس هند القحطاني وأوصل مرحلتها.. راح اسبب
اهتزاز بالكرة الارضية مو بس بالسوشال ميديا.. فـ إنا رحمتكم والله أني رحمتكم".
كما ردت "البراهيم"
على متابع سألها حول رأيها بأن يصبح شريك حياتها ، قائلةً : "فككم من الزواج..
خلاص انا أخذت حقي.. مستحيل أتزوج بالطريقة هاذي.. بالسناب عن طريق الدردشة.. نعم خير..
لما اشوف واحس ذيك الساعه افكر".