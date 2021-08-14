بدور البراهيم تكشف عن سبب غريب لكثرة الطلاق والخيانة الزوجية في السعودية
بدور البراهيم
Native
السبت، 14-08-202110:43 ص
أوضحت مشهورة سناب شات السعودية، بدور البراهيم، أغرب سبب
لكثيرة وانتشار الطلاق في السعودية وهو “الدولة وفنجان القهوة وصحن التمر”، بحسب وجهة
نظرها.
وقالت “البراهيم” في مقطع فيديو نشرته على حسابها في “سناب
شات” وهي تخاطب إحدى المتابعات بانفعال، أنها تعلم المراهقات في هذا الزمن “عصير العنب
الفاخر مع الكاسين والثلج” حتى تهيء الجو بهذه الطريقة لزوجها.
وأضافت بدور البراهيم وهي تشير في حديثها إلى المتابعة:
“مراهقاتك خليهم في الدلة وفنجان القهوة وصحن التمر”، مشيرة إلى أن “الطلاق منتشر بكثرة
في السعودية لأن العينة هذه هي نفسها اللي زوجها يخونها يتزوج عليها”.
وتابعت “البراهيم”: أن الرجل يحتاج من الأنثى أن توفر له
أجواء الكاسين والثلج لأنه يبحث عنها في الخارج ويسافر لأجلها، مؤكدة أنها تعلم المراهقات
ذلك لأنه ليس “عيب أو حرام”.