بدور البراهيم تصدم الجميع بملابس جريئة بعد خلع الحجاب (فيديو)

الثلاثاء، 06-04-2021
09:44 م
المصريون
أحدثت
الفاشينيستا السعودية
الشهيرة بدور البراهيم
، صدمة لدى متابعيها على حسابها في “سناب
شات”، بعد ظهورها في مقطع فيديو بملابس جريئة
، وتسريحة جديدة لشعرها بعد قصه على ما
يبدو، على عكس ما كانت تظهر بهِ مؤخرًا بعد تخليها عن الحجاب.
وظهرت
“البراهيم” في الفيديو بملابس جريئة
وذات ألوان غريبة، ووقفت أمام الكاميرا داخل منزلها
للرد على الاتهامات التي وجهت لها مؤخرًا.
وكانت
بدور البراهيم
ترتدي “بنطلون جينز” وبلوزة متحررة وبألوان مختلفة عن الذي كانت تظهر
به دومًا، وذكرت أنها كانت مكتئبة نفسيًا.
وشن النشطاء هجومًا عليها بسبب ما اصبحت عليه من إثارة الجدل واستعراض
جسدها وملابس
ها الجريئة
، فيما بادر البعض بالدعاء لها بالهداية.
شاهد الفيديو من هنا: