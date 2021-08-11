بدور البراهيم ترد على هجوم فيديو الفستان: نزل بالغلط
بدور
Native
الأربعاء، 11-08-202110:25 ص
علقت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم، على تعرضها لانتقادات وهجوم كبير بسبب مقطع فيديو ظهرت
فيه بإطلالة جريئة بارتدائها فستان احمر مكشوف.
وقالت بدور البراهيم في مقطع فيديو نشرته بحسابها بموقع
“سناب شات” : “كل الموضوع إني إنا منزلة مقاطع لي ونزلت بالغلط بالعام وتداولوها السوشيال
ميديا”.
وأضافت “عليكم بالعافية أنا ما أحس حتى إني أنا أساسا مسوية
شيء غلط ولا منزلة مقطع مرة مخل “.
وأثارت بدور البراهيم جدلاً واسعاً في الأيام الأخيرة بعد
أن فاجأت متابعيها بإطلالة جريئة حيث ظهرت وهي ترتدي فستان أحمر ضيق ومكشوف من الذراعين
والصدر.