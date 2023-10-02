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" بدل ما تهاجموا افهموا".. السيسي ينتقد إعلاميين مصريين هاجموا قطر

" بدل ما تهاجموا افهموا".. السيسي ينتقد إعلاميين مصريين هاجموا قطر

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الرئيس السيسي
الإثنين، 02-10-2023 11:11 ص


علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على انتقاد الإعلاميين المصريين لإنفاق قطر حوالي 300 مليار دولار، استعدادا لكأس العالم 2022.
وخلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية، ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، قال السيسي: "من حوالي عام ونصف، أثناء استضافة كأس العالم في دولة قطر، الإعلاميين في مصر هاجموا إنفاق 300 مليار دولار على إعداد الدولة" .

وأضاف السيسي متسائلا: "أنتم بتقولوا كده ليه؟ ده الرقم اللي يتصرف على دولة عشان تجهز نفسها، عشان تبقى دولة تتقدم وتستفيد من إمكانياتها في بناء القدرات لدولة بها صرف صحي وكهرباء ومواني، بدل ما تهاجموا افهموا".

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