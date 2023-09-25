بدر خلف يعلن توبته: لازم الواحد يفكر في أخرته (فيديو)

الإثنين، 25-09-2023
10:27 ص
نشر السنابي الإماراتي " بدر خلف
" مقطع فيديو يعلن خلاله توبته عن أفعاله السابقة وبدء صفحة جديدة في مفاجأة لمتابعيه.
وقال بدر خلف
:"أحب اعتذر لكل الناس على الأشياء الخطأ التي فعلتها العامين الماضيين، كنت لا أفكر بشكل صحيح وكنت فقط أرغب في أن يراني الناس".
وتابع:" الدنيا ما تسوى، لازم الواحد يفكر في آخرته، لازم يفكر كيف يجهز للجنة والنار، قررت أن أتوب واتوقف عن الأشياء التي كنت أفعلها، وأرغب في مساعدتكم في التغيير اللي صار".
واختتم:" أتمنى أن تقفوا معي، ولا يعايرني أحد، ليس المهم ما كنت عليه، المهم ما سوف أكون عليه، سأتغير إن شاء الله، آسف جدا على كل شيء صار".