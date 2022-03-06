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بدرية طلبة تهاجم فنانة كويتية شهيرة: «نصابة وذلتني»

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بدرية طلبة
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الأحد، 06-03-2022 01:09 م

كشفت الفنانة بدرية طلبة، عن  تعرضها للنصب من قبل إحدى الفنانات، وذلك خلال مشاركتها في أحد الأعمال الفنية.
وقالت بدرية طلبة، خلال لقائها في برنامج «من غير فلتر» مع الإعلامية الكويتية علياء جوهر، إنَّ تلك الواقعة سببت أزمة نفسية كبيرة لها حتى أنها ظلت تبكي طوال الرحلة من المطار حتى وصولها القاهرة.
وتطرقت بدرية طلبة للحديث عن تلك الواقعة، إذ قالت إنَّها تعرضت للنصب من جانب «تلك السيدة» التي تحفظت على ذكر اسمها، وعاملتها بطريقة سيئة وصلت إلى حد الإذلال على حد تعبيرها: «شيطانة تستمتع بأذى الأشخاص حولها حتى صديقتها ما سلمت منها»، مؤكّدة أنَّها لن تكرر تجربة التعاون معها مرة أخرى.

 

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