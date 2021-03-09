الثلاثاء 09 مارس 2021
توقيت مصر 23:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«طفلة المعادي» تستنفر الأزهر والإفتاء

بدرية طلبة تثير ضجة بظهورها في الكنيسة وتحسم جدل ديانتها(فيديو)

من هي «أوجيني أسامة» البطلة في واقعة التحرش بطفلة المعادي؟

بعد تزايد الخطر.. أمير الرياض يصدر أمرًا عاجلًا

كلب «بايدن» يثير الشغب في البيت الأبيض ويعقر ضابطًا

2373 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات آخر 24 ساعة

صورة حفيدة صدام حسين تشعل مواقع التواصل

أول ظهور لمذيعة متحولة جنسيًا وسط هتافات التشجيع

الإطاحة بمدرب الزمالك ومفاجأة بشأن المدرب الجديد

«السيسي»: افتتاح العاصمة الإدارية بمثابة انطلاق جمهورية ثانية

ADS
 

بدرية طلبة تثير ضجة بظهورها في الكنيسة وتحسم جدل ديانتها(فيديو)

158810000_292441752313366_5909672179982848578_n
بدرية طلبة
 
الثلاثاء، 09-03-2021 08:41 م المصريون


أثارت الفنان بدرية طلبة، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها وهي تشعل الشموع داخل إحدى الكنائس.
الجدل جاء مقترنًا بغضب وهجوم عليها بعد ظهورها داخل كنيسة "مارشربل"، في لبنان وهي تشعل الشموع كنوع من البركة.
وأحدث ظهور الفنانة "المسلمة" بهذا الشكل داخل الكنيسة موجة غضب كبيرة بين متابعيها وتسائل البعض عن ديانتها الحقيقية، لتقرر الرد على متابعيها بطريقة عنيفة، كاشفة عن ديانتها، فيما أبدى البعض تعاطفه معها واعتبر ما قامت به حرية شخصية.
شاهد الفيديو:

 

إقرأ ايضا

طفلة-المعادى-1

«طفلة المعادي» تستنفر الأزهر والإفتاء

159430998_3973479232738646_8902749224007134763_n

من هي «أوجيني أسامة» البطلة في واقعة التحرش بطفلة المعادي؟

06c92eff-4756-49a6-89fe-f9260c6ef2b4-973x1024

بعد تزايد الخطر.. أمير الرياض يصدر أمرًا عاجلًا

أخبار متعلقة

2202114134513301987212

عملية جديدة غدًا.. آخر تطورات حالة حورية فرغلي

فنانه

بعد أيام من طلاقها..فنانة شهيرة تصدم الجميع وتظهر «كما ولدتها أمها»

فنانة

بسبب الإدمان .. فنانة شهيرة تعتذر للجمهور

image

شاهد.. النسخة المغربية من ياسمين صبري تثير الجدل

7386586-662894174

مفاجأة قد تحول الوفاة لـ«جناية»..مطالب بالتحقيق مع إعلامية وفنانة في رحيل مشاري

آسر ياسين

علقة ساخنة لـ آسر ياسين أمام الجميع .. والسبب صادم