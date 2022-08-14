بدأت من النادي وانتهت في شقة.. تفاصيل فضيحة جنسية بين عضوين بالأهلي

أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية عضو بـ النادي الأهلي بالجزيرة وآخر لاتهام الأول بهتك عرض طفلة عضو
بالنادي الأهلي بالجزيرة بغير قوة أو تهديد، وذلك بأن استغل حداثة سنها واستدرجها
لمسكنه، وحسر عنها ملابسها ملامساً مواطن عفتها والتقط صورتها مسجلاً مقطع
مصور بتلك الهيئة.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين هددا المجني عليها سالفة الذكر كتابة بإفشاء
ونسبة أمور مخدشة بالشرف لها ونشر مقطع
الفيديو السالف البيان، وكان هذا التهديد مصحوبا بطلب مبلغ مالي كما أنشأ وأدارا
حساباً على شبكة معلوماتية الإنترنت Fهدف ارتكاب،
وتسهيل الجرائم محل الاتهامات السابقة وجاءت نص الأقوال- حسب صدى البلد- كالآتي :
نص التحقيقات
س/ ما هو سنك تحديدا ؟
ج/ ١٧ سنة
س/ من يتولي رعايتك ؟
ج/ أنا عايشة مع بابا وماما
واخواتي في البيت
س/ هل من ثمة صلة تربطك بالمتهمين ؟
ج/ أيوة اللي اسمه م.ع - دا يبقى صاحبي وأنا أعرفه من النادي الأهلي
بالجزيرة وكنا مع بعض في تدريب السباحة بنادي الأهلي الجزيرة من حوالي أربعة
سنوات، وكان بينا علاقة حب بدأت منذ ثلاثة شهور قبل الموضوع ده ما يحصل وكان في حد
اسمه/ أ.خ كان صاحب م.ع وبيجي يقعد معانا
في النادي.
س/ ما تفصيلات ما حدث تحديدا ؟
ج/ اللي حصل اننا أعرف ( م. ع )من حوالي اربعة سنوات من النادي الاهلي
بالجزيرة اللي أنا بدرب فيه سباحة وفضلنا صحاب من ساعتها ومن حوالي ثلاثة شهور قبل
اللي حصل نشأت علاقة حب بينا وأنا اتعلقت بيه وفضلنا نتقابل في النادي وبنكلم بعض
وفي شهر أغسطس طلب مني أننا نروح في شقة في الزمالك علشان نقعد فيها براحتنا فأنا
فعلا وافقت ورحت معاه بإرادتي الشقة وكان في الشقة أخوه وصاحبه أ.خ وأنا كنت عارفه
أنهم موجودين في الشقة، ولما رحنا الشقة قعدنا مع بعض شوية وبعدها رحنا دخلنا على
أوضة النوم اللي موجودة في الشقة، ولما دخلنا طلع التليفون بتاعه وراح فاتح كاميرا
الموبايل وحطها قدام السرير وأنا كنت عارفة أنه فاتح الكاميرا بتاعت الموبايل
وبيصورنا فيديو، وبعد كدا مشينا وكل واحد فينا روح على بيته وبعدها بحوالي أقل من
شهر اكتشفت أنه بتاع بنات وسبنا بعض وبعد كده لقيته بيهددني بالصور والفيديوهات اللي
إحنا صورناها في الشقة بتاعت الزمالك،
وكان أ.خ بيهددنی معاه وطلبوا منى مبلغ ثمانين ألف جنيه علشان میشيروش الفيديوهات
والصور على النت أو يبعتها لأهلي فأنا بعدها قولت لوالدتي اللي حصل كله وراحت والدتى خدتني ورحنا مباحث
التكنولوجيا والمعلومات وعملنا محضر باللي حصل.
س/ منذ متى تحديدا نشأت العلاقة ؟
ج/ منذ حوالي أربع سنوات كانت علاقة صداقة وبعدها نشبت علاقة حب بينا قبل
ارتكاب الواقعة من حوالي ثلاثة أشهر.
س/ وكيف بدأت تلك العلاقة تحديدا ؟
ج/ إحنا كنا صحاب في النادي الأهلي بالجزيرة وكان بيدرب معايا في تمرين
السباحة.
س/ وما هي طبيعة العلاقة التي تربطك بالمتهم سالف الذكر ؟
ج/ هي كانت علاقة صداقة وبعدها نشبت علاقة حب بيننا.
س/ وهل نتج بينكِ وبين سالف الذكر ثمة خلافات سابقة أثناء تلك العلاقة؟
ج/ أيوة بعد الموضوع اللي حصل أنا اكتشفت أنه بتاع بنات.
س/ وأین كنتِ تقومي بمقابلة سالف الذكر ؟
ج/ إحنا كنا بنتقابل في النادي الأهلي بالجزيرة ومفيش غير المرة اللي حصل
فيها الموضوع دا اللي اتقابلنا بره.
س/ وما الأفعال التي يقوم بها سالف الذكر عادة معكِ ؟
ج/ هي علاقة صداقة عادي وبعدها بقت علاقة حب بينا.
س/ ومتى تحديدا آخر مرة شاهدتِ فيها المتهم سالف الذكر ؟
ج/ هو بعد الموضوع اللي حصل في شقة العجوزة كنا بنتقابل عادي في
النادي الأهلي بالجزيرة وبعد انا معرفت
انه بتاع بنات حصل خلاف وسبنا بعض وبعدها بشهر بدء يهددني بالصور والفيديوهات اللي
احنا صورناها مع بعض في الشقة.
س/ متى وأين حدث ذلك؟
ج/ هو لما احنا رحنا الشقة بتاعت الزمالك كان في شهر أغسطس في شقة في
العجوزة.
س/ من كان برفقتكم آنذاك ؟
ج/ كنت انا وأخوه وصاحبه.
س/ومن أین توجهتم تحديدا يوم؟
ج/ من النادى الاهلى
فرع الجزيرة.
س/ وإلی أین توجهتم تحديدا يوم ارتكاب الواقعة؟
ج/ إحنا رحنا شقة في العجوزة بس انا مش عارفة العنوان بالضبط.
س/ صفى لنا تحديدا مكان ارتكاب الواقعة؟
ج/ هي كانت عبارة عن شقة في عمارة في العجوزة وهي مكونة من عدد اثنين غرفة
نوم وصالة وغرفة ما بين الغرفتين وحمام ومطبخ.
س/وفى أى غرفة قمتم بتلك الأفعال ؟
ج/ هي كانت غرفة نوم في الطرقة وكانت على اليمين من داخل الشقة وكانت مكونة
من عدد واحد سرير وتسريحة ودولاب.
س/ وما هي الأفعال التي قمتم بها حال دلوفكم بالعين محل الواقعة؟
ج/ إحنا أول لما وصلنا الشقة كان موجود فيها أخوه وصاحبه رحنا قعدنا مع بعض
شوية.
س/ وما الذي حدث عقب ذلك؟
ج/ قمت أنا وهو ودخلنا اوضة النوم اللى حصل فيها الموضوع وفضل أخوه وصاحبه
قاعدين بره في الصالة ومحدش دخل علينا أثناء العلاقة التي حصلت بينا.
س/ ما الأفعال التي قام بها المتهم - تحديدا معكِ آنذاك ؟
ج/ إحنا أول لما دخلنا الأوضة قعدنا شوية وهو طلع التليفون بتاعه وراح فاتح
كاميرا الموبايل، وأنا كنت عارفه أنه فاتح الكاميرا وبيصورنا فيديو .
س/ وما سبب قيام المتهم سالف الذكر بتصوير تلك العلاقة أثناء تواجدكم
بالعين محل الواقعة؟
ج/ هو طلب مني انه يصورنا أثناء العلاقة وأنا وافقت.
س/ وما سبب موافقتك بتصوير المتهم العلاقة التي حدثت بينكما؟
ج/ علشان أنا واثقة فيه وأنه كان قايلى أنه هيجوزني وانا كنت بحبه ومكنش
أعرف أنه هيهددني.
س/ هل قام المتهم بتجريدك من ملابسك آنذاك ؟
ج/ لا
س/ هل استطالت يد المتهم لمواضع حساسة من جسدك أو أماكن عفتك ؟
ج/ أيوة بس كلها بإرادتي وأنا كنت موافقة.
ش/ ما هي تلك المواضع ؟
ج/ جميع جسدي
س/ هل وقع من المتهم ثمة إكراه أو تهديد للتمكن من مقصده ؟
ج/ لا هو كان باردتي وبموافقتي.
س/ هل حدث اعتداء على غشاء بكارتك ؟
لا
س/ وكيف تاكدتى من ذلك؟
ج/ علشان كانت العلاقة كلها من بره وبعد لما والدتي عرفت رحنا للدكتور وأكد
أن مفيش حاجة وأني سليمة.
-س/ وكم عدد
مرات تلك الأفعال التي قام بها المتهم معكى ؟
ج/ هي مرة واحدة وأنا كنت رايحة عنده بإرادتی
س/ وهل قام المتهم بتهديدك بالفيديوهات الذي قام المتهم بتصويرها أثناء
العلاقة التي حدثت بينكما؟
ج/ أيوة بعد أنا لما عرفت أنه بتاع بنات بعد لما كنا مع بعض في الشقة هو
قالى أنه عاوز فلوس علشان مینشرش الفيديوهات دى لحد او لأهلي.
س/ وما هي طريقة تلك التهديدات؟
ج/ كان عن طريق رسائل على الواتس اب اللي كان بيبعتهالي، وأنه كان بيهددني لو مجبتش الفلوس اللي طلبها منى
هينشر الفيديوهات على النت.
س/ وما هو المبلغ الذي طلبه منك المتهم سالف الذكر تحديداً؟
ج هو مبلغ ثمانين ألف جنيه.