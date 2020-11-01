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بدء الحجز..125 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزير الإسكان
 
الأحد، 01-11-2020 11:16 ص إيمان هاني
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر "القناة الأولى المصرية"، اليوم الأحد، تقرير تلفزيوني يرصد تفاصيل بدء حجز كراسات شروط 125 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة.
و يبدأ اليوم الأحد الحصول على كراسات شروط حجز 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمحدودى ومتوسطى الدخل، ويتم تسليمها خلال 36 شهرًا، فى عدد من المدن الجديدة.
 تفتح الإسكان باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، من يوم الاثنين 9/11/2020 إلى  يوم الاثنين 7/12/2020.

 

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