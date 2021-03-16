بث مباشر.. مباراة الزمالك والترجي فى دورى أبطال أفريقيا

الثلاثاء، 16-03-2021
08:04 م
الطيب حسين
نقدم لقرائنا الكرام بث مباشر
مشاهدة مباراة الزمالك
والترجي فى دورى الأبطال.
وننقل بث مباشر
مشاهدة مباراة الزمالك
والترجى
فى دورى الأبطال في اللقاء المقام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.
وتأتي مباراة الزمالك
والترجي ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات.
ويبث "المصريون" بث مباشر
مشاهدة مباراة الزمالك
والترجي فى دورى الأبطال لقرائه حرصًا على متابعة الأحداث الرياضية.
ويخوض الزمالك
أولى لقاءاته تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عقب عودته مجددًا لقيادة الفريق.
ويحتل الزمالك
المركز الثالث في مجموعتها برصيد نقطتين.
شاهد المباراة
من هنا:
https://www.facebook.com/103088345154223/videos/916456522452678
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