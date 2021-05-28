بث مباشر.. مباراة الأهلى ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي
الأهلى ونهضبة بركان
Native
الجمعة، 28-05-202105:15 مالمصريون
نقدم لقرائنا الكرام بثا مباشرا لمشاهدة مباراة الأهلى ونهضة بركان في السوبر الإفريقي.
بث مباشرمباراة الأهلى ونهضة بركان في السوبر الإفريقي
ويقام اللقاء باستاد جاسم بن حمد بنادي السد فى العاصمة القطرية الدوحة، في السادسة مساء اليوم الجمعة.
ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، بدر بانون، ياسر إبراهيم، عمرو السولية، ديانج، محمد هاني، أيمن أشرف، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة ومحمد شريف.