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بث مباشر.. مباراة الأهلى ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

الأهلى ونهضبة بركان
الأهلى ونهضبة بركان
Native
الجمعة، 28-05-2021 05:15 م المصريون
نقدم لقرائنا الكرام بثا مباشرا لمشاهدة مباراة الأهلى ونهضة بركان في السوبر الإفريقي. بث مباشر مباراة الأهلى ونهضة بركان في السوبر الإفريقي ويقام اللقاء باستاد جاسم بن حمد بنادي السد فى العاصمة القطرية الدوحة، في السادسة مساء اليوم الجمعة.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، بدر بانون، ياسر إبراهيم، عمرو السولية، ديانج، محمد هاني، أيمن أشرف، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة ومحمد شريف.

بث مباشر مباراة الأهلى ونهضبة بركان في السوبر الإفريقي

شاهد من هنا : 




ومن هنا:

https://www.facebook.com/watch/live/?v=4693533707326767&ref=search


 ومن هنا:

https://plus.yalla-shoot-new.com/2021/05/al-ahly-vs-berkane.html?fbclid=IwAR0WSwGFSLRisIV_E2lxOoU2XpZxL5303x__I8xpq_AyIaIfChz7-YT9UWs





 

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