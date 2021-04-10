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بث مباشر لـ«كلاسيكو الأرض».. شاهد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

147631
ارشيفية
 
السبت، 10-04-2021 12:55 م المصريون

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، اللقاء المعروف بـ"كلاسيكو الأرض"، بين ريال مدريد وبرشلونة، والذي ينطلق مساء اليوم السبت 10-4-2021 ضمن منافسات الأسبوع 30 من عمر الدوري الإسباني والذي سيقام على أرض ملعب ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل ريال مدريد.

ينطلق لقاء ريال مدريد وبرشلونة الإسباني عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تتم إذاعة هذا اللقاء على 3 قنوات مختلفة داخل شبكة بي إن سبورتس القطرية المالكة الحصرية للدوري الإسباني.

ينقل هذا اللقاء الهام والمرتقب لعشاق الكرة في العالم أجمع على قنوات:
beIN Sports HD 1

beIN 4K HDR

beIN Sports 1 HD Premium

يذيع لقاء ريال مدريد وبرشلونة الذي يقام على أرض معلب النادي الملكي، ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة المدريدية، المعلق المخضرم المميز رؤوف خليف.

شاهد المباراة من هنا: 


ومن هنا؛ 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=515176136532663&ref=search
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3695890697176338&ref=search

 

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