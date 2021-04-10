بث مباشر لـ«كلاسيكو الأرض».. ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

السبت، 10-04-2021
12:55 م
المصريون
ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، اللقاء المعروف
بـ"كلاسيكو الأرض"، بين ريال مدريد
وبرشلونة، والذي ينطلق مساء اليوم السبت
10-4-2021 ضمن منافسات الأسبوع 30 من عمر الدوري الإسباني والذي سيقام على أرض ملعب
ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل ريال مدريد
.
ينطلق لقاء ريال مدريد
وبرشلونة الإسباني عند الساعة التاسعة
بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تتم إذاعة
هذا اللقاء على 3 قنوات مختلفة داخل شبكة بي إن سبورتس القطرية المالكة الحصرية للدوري
الإسباني.
ينقل هذا اللقاء الهام والمرتقب لعشاق الكرة في العالم أجمع
على قنوات:
beIN Sports HD 1
beIN 4K HDR
beIN Sports 1 HD
Premium
يذيع لقاء ريال مدريد
وبرشلونة الذي يقام على أرض معلب النادي
الملكي، ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة المدريدية، المعلق المخضرم المميز رؤوف خليف.