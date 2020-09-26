بتهمة الاحتيال.. نص دعوى ابنة شقيق ترامب ضد الرئيس الأمريكي

السبت، 26-09-2020
06:50 م
فتحي مجدي
رفعت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، دعوى
قضائية ضد الرئيس، متهمة إياه وأفرادًا آخرين من عائلته بخداعها وحرمانها مما يصل إلى عشرات الملايين من الدولارات من الميراث.
واتهمت الدعوى
المرفوعة في محكمة ولاية نيويورك بمانهاتن ضد دونالد ترامب وشقيقته ماريان ترامب باري وورثة شقيقه روبرت ترامب، الذي توفي في أغسطس، المدعى بحقهم "بالاحتيال
الواسع النطاق" والتآمر لحرمانها من من ملايين الدولارات.
وتقول الدعوى
، وفقًا لوكالة "أسوشيتيد برس": "بالنسبة لدونالد ج.ترامب، وشقيقته ماريان، وشقيقهما الراحل روبرت، لم يكن الاحتيال
مجرد شركة عائلية - بل كان أسلوب حياة".
وتشير الدعوى
إلى أنه عندما توفي والد ماري، فريد ترامب جونيور في عام 1981، "ورثت مصالح أقلية قيّمة في شركة العائلة"، لكنها نظرًا لكونها كانت تبلغ من العمر 16 عامًا فقط في ذلك الوقت، فقد التزم دونالد وأخته ماريان وشقيقهما روبرت بمراقبة هذه المصالح كأمناء.
ومع ذلك، تدعي ماري في شكواها أنهم "كذبوا". وقالت إنه "بدلاً من حماية مصالح ماري، قاموا بتصميم وتنفيذ مخطط معقد لسحب الأموال بعيدًا عن مصالحها، وإخفاء ضياعها، وخداعها بشأن القيمة الحقيقية لما ورثته".
وعندما توفي جد ماري فريد الأب في عام 1999، تحرك أشقاء ترامب الأكبر سنًا للضغط على ماري بالكامل، على حد زعمها.
وتتهم الشكوى الرئيس (74 عامًا) وإخوته بالاحتيال
والإهمال وخرق الواجب الائتماني، وتطالب بتعويضات عقابية غير محددة فضلاً عن تعويضات "تزيد عن 500 ألف دولار وبمبلغ يثبت في المحاكمة".
وتذكر الشكوى اسم دونالد بصفته الشخصية لأن الأفعال المزعومة حدثت قبل 15 عامًا من توليه منصب رئيس الولايات المتحدة.
تكرر الاتهامات صدى تلك الاتهامات الواردة في كتاب ماري ، "أكثر من اللازم ولا يكفي أبدًا"، الذي يروي العلاقة المضطربة المزعومة للرئيس مع والده، وكيف شكل الخلل الوظيفي للأسرة شخصية وسياسة الرجل الذي سيصبح رئيسًا.
كما يظهر عددًا من الادعاءات المتعلقة بماضي ترامب، بما في ذلك أنه خدع في اختبارات الجامعة من خلال دفع أموال لصديق لإجراء الاختبار نيابة عنه (وهي تهمة نفاها البيت الأبيض).
في أغسطس ، تصدرت ماري عناوين الصحف مرة أخرى عندما أصدرت صحيفة "واشنطن بوست" تسجيلات لمحادثات بينها وبين ماريان، أخت الرئيس الكبرى.، تصف فيها الأخير شقيقها بأنه "ليس له مبادئ".
والخميس، ردت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني على دعوى
ماري خلال مؤتمر صحفي بالإشارة إلى تلك التسجيلات، قائلة: "الاحتيال
الوحيد الذي ارتكب هناك هو تسجيل ماري ترامب لأحد أقاربها، وقد فقدت مصداقيتها حقًا".
وقامت ماري وشقيقها، فريد ترامب الثالث، برفع دعوى
قضائية على عماتهما وأعمامهما بشأن كيفية تقسيم ملكية ترامب الأب في عام 2000. وتم تسوية هذا النزاع في عام 2001.