"بتهرب من البلكونة تبات عند عشيقها وترجع الصبح".. محمود يطلب تطليق زوجته





تقدم "محمود.ع"، 33 سنة، مندوب مبيعات بشركة أدوية، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته، مبرراً طلبه: "بتهرب من سلم من البلكونة عشان تخوني وترجع الصبح".

يقول الزوج في دعواه التي حملت رقم 1570 سنة 2023، بأنه تعرف على زوجته "هيام. ص"، 30 سنة، ربة منزل، بعد ما شاهدها بالصدفة في مناسبة خاصة بصديقه المقرب، وبعد السؤال علم أنها من عائلته فطلب التعرف عليها وتقدمت لخطبتها وبعد مرور شهر وافقت على الزواج بدون خطبة؛ وكانت الأمر غريب، لكني بالفعل أتممت الزيجة، لاعتقادي بأنها السيدة التي أحبها قلبي؛ ووجدتها بشوشة و متعلمة ومتدينة ومناسبة للزواج.

وأضاف "محمود": مراتي طلعت بتهرب من حب عمرها القديم بجوازنا من بعض، ورجعت له بعد شهر من انتقالنا لعش الزوجية، وفضح أمرها "السلم الخشب" التي تضعه بجانب بلكونة المنزل حتى تفر هاربة للقاء عشيقها بعد ذهابي للنوم، وبعد مراقبتها وجدتها تخونني".

واختتم "محمود": بتدخل محل خطيبها السابق وتخرج منه الصبح، وبعد تسجيل فيديوهات لها بدخولها المحل بررت ذلك بالعمل معه بنفس المحل، لكن خطيبها السابق قال عكس ذلك وطلب مني أن أطلقها للزواج منها؛ وبعد شجار حاولت الطلاق بكل الطرق لكن التهديدات التى وصلت على هاتفي جعلتني أذهب للقضاء للتخلص منها.

يختتم الزوج: مباشرة لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى تطليق للضرر منها، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.