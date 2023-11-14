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"بتكسب 30 ألف جنيه في اليوم".. يكتشف عمل زوجته الصادم ويرفع دعوى طلاق

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ارشيفية
الثلاثاء، 14-11-2023 01:19 م


أقام "جاسر. م"، 33 سنة، سائق، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، يطلب فيها تطليق زوجته للضرر مبررًا طلبه" نزلت كباريه وبتكسب في اليوم 30 ألف جنيه ".

يروي الزوج تفاصيل زواجه قائلاً: تعرفت عليها بعد ترشيحها من بعض الأقارب ووجدتها بشوشة وملتزمة وقتها، لم تتظاهر إلا بالحب والاحترام، جعلتني اتمسك بالزوج منها، وبعد شهور تمت الزيجة وانتقلا للمعيشة سويا بعش الزوجية، زواج دام سنة فقط.
يكمل الزوج حديثه: "عشنا حياة زوجية سعيدة لم أجد بها خلافات فزوجتي تفعل ما بوسعها حتى تجعلني في أحسن حال، وقتها تركتها تفعل ما تريد من نزول وخروجات مع أهلها وأصدقائها، لكن ماخفى كان أعظم ".
" تغير حالها بعد ظهور صديقتها الغير مرغوب في معرفتها والتي تعمل راقصة بمحل شهير بالجيزة، وقتها شاهدت عليها زوجتي كل ما ينقصها من مشغولات ذهبية وملابس وسيارة، وطالبت بأن تكن مثلها، وانقلب حالها رأسا على عقب"، ومن هنا بدأت الخلافات تظهر بيننا وبشكل روتيني.
لحظة تفكير الزوج في الانفصال عن زوجته، بعدما وجدها قامت بجمع ملابسها ومستلزماتها وتركت البيت، وكلما حاول التواصل معها تقوم بغلق هاتفها المحمول، وظل الوضع شهور، حتى توصل إلى صديقتها وعند مراقبتها، وجد زوجته تعمل بكباريه وبررت فعلتها بحصولها يوميًا على 30 ألف جنيه، (حسب أقواله).
يختتم الزوج قصته بمحاولته بكل الطرق حل وضعه، والانفصال عنها بدون خلافات، لكن لم تريد عائلتها ذلك، وقامت بتهديدي رسمي أمام الجميع.
فلجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى تطليق للضرر وحملت رقم 528 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.

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