"بتفرج على أفلام إباحية".. اعترافات طالب جامعة القاهرة المتهم بهتك عرض جارته





أحال المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة طالب بجامعة القاهرة لاتهامه بهتك عرض المجني عليها (جارته) والتي تعمل سكرتيرة إلى محكمة الجنايات وجاءت اعترافات المتهم فى التحقيقات التى اجرتها جهات التحقيق :

نص اعترافات المتهم

س/ ما صلتك بالمجني عليها؟

ج / هي جارتي في العمارة ولسه ساكنة معانا جديد

س/ هل بينك وبينها سابق علاقة ؟

ج لا

س/ هل بينك وبينها خلافات ؟

ج لا.

س/ هل سبق لك الحديث معها ؟

ج/لا

تفاصيل الواقعة

س/ ماتفصيلات ارتكابك للواقعة ؟

ج / اللي حصل ان الضحية سكنت معايا في العمارة جديد وأنا الصراحة بتفرج على أفلام إباحية كتير فمهووس بالجنس ولما شفتها عجبتني ورصدتها مرتين علشان اعرف الميعاد اللي هي بتنزل فيه وعرفت انها بتنزل كل يوم شغل الساعة 7:30 الصبح والوقت ده عجبني علشان مبيبقاش في حد واستنيتها علشان اتحرش بيها امبارح الصبح ونزلت هي من الأسانسير وأنا كنت واقف في مدخل العمارة عملت نفسي بربط الكوتشي ولما عدت من جنبي وادتني ضهرها وقبل ماتفتح باب العمارة كتمت نفسها بقماشة سودا كانت معايا ومسكتها بايدي التانية من جسمها.

علشان اشدها عليا بس هي فضلت تعافر معايا وفتحت باب العمارة ساعتها خوفت وسيبتها وجريت وقلت انها مش هتعرفني لكن فوجئت بالحكومة حضرت عندي البيت وخدتني.

س/ من كان برفقتك آنذاك ؟

ج / كنت لوحدي

س/ وماسبب ومناسبة تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر ؟

ج / انا كنت مستنيها.

س/ ولما ذلك ؟

ج / علشان اتحرش بيها

الاعتداء على الضحية

جاء بأمر الإحالة أن المتهم اعتدى على المجني عليها بالقوة بأن اعترض طريقها أسفل مدخل العقار الذي تقطن مستخدما لقطعة من القماش أطلقها على فمها قاصدا من ذلك شل مقاومتها ثم باغتها وقام بملامسة إحدى مناطق عورتها دون رضاها متجهةً إرادته ‘لى التوغل في أعمال الفُحش والحصول على علاقة.