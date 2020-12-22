«بتخوني مع عيل في ثانوي».. موظف يضبط زوجته متلبسة

الثلاثاء، 22-12-2020
03:49 م
المصريون
اتهم موظف زوج
ةه بالزنا، بعد أن اكتشف
خيانة
ها له مع طالب في الصف الثالث الثانوي، إثر ضبط شات غير أخلاقي بينهما وصورها
عارية بالصدفة.
يقول الزوج
في محضره أمام الشرطة في دعوى
زنا : «أنا مكنتش أعرف إنها بتخوني مع عيل فى ثانوي.. عرفت لما مسكت تليفونها صدفة».
يقول الزوج
أن زوج
ةه التى تبلغ من العمر
42 عاما، أرسلت صورها عارية عبر تطبيق «واتس آب»، إلى طالب بالصف الثالث الثانوي، يصغرها
بـ24 سنة، وباستدعاء الزوج
ة، قالت مدافعة عن نفسها، إن الزوج
هو من صورها وأرسل صورها
على واتس آب للعشيق الوهمي -على حد قولها- واتهمته بضربها وإهانتها، وأكدت أنها أقامت
دعوى ضرب أمام محكمة جنح حلوان.
وحسب – الوطن- حرر الموظف
محضرا بمديرية أمن
القاهرة، اتهم فيه زوج
ةه بخيانة
ه والزنا مع طالب يصغرها بـ 24 عاما، عن طريق المحادثات
الغير أخلاقية والصور العارية التى يتبادلانها عبر تطبيق «واتس آب»، وقال في بلاغه،
إنه عقب عودته إلى المنزل بعد يوم من العمل، كان يتحدث معها وطلب منها إجراء مكالمة
من هاتفها الشخصي، ومنحته إياه بعد تردد وتلعثم.
وأوضح أنه فوجئ بعشيقها يرسل لها صورة عارية
له، ويتبادل معها الصور العارية، وبينهما شات اباحي وفيديوهات مخلة، واستدعى أسرتها
بعدما أوسعها ضربا، وفوجئ بها تحرر ضده محضرا بالضرب، فحرر لها محضرا بالزنا، وأرفق
به صورا من الشات مع عشيقها.
استدعى رجال المباحث في قسم شرطة حلوان الزوج
ة
وبمناقشتها بالاتهامات الموجهة اليها قررت أنها لم تخن زوج
ها، وانها متزوج
ة منذ 17
عاما، وان اتهاماته ملفقة، وقالت إنه هو من صور الصور وارسلها لرقم مجهول.
وتبين من خلال التحريات الأولية أن الشاب الذي
يراسل الزوج
ة طالب فى الصف الثالث الثانوي، وقدّم الزوج
صورا من المحادثات بين زوج
ةه
وعشيقها، وتم تحريز وإرفاق الصور فى محضر الشرطة.. من جانبها بدأت محكمة الأسرة بحلوان
نظر الدعوى، وقررت التأجيل للشهر المقبل.