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"بتحب العواجيز".. من هي نور الفلاح التي تعيش مع " آل باتشينو" وحامل منه دون زواج؟

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نور الفلاح وصديقها
الخميس، 01-06-2023 01:37 م


 

أعلن النجم آل باتشينو لمحبيه انتظاره لمولود من شابة عربية حامل في شهرها الثامن، ما أثار ضجة عبر مواقع التواصل عن ماهية حبيبته.

 

ورغم أن الممثل العالمي الفائز بجائزة أوسكار رفض الإفصاح عن الكثير من المعلومات بشأن الأمر، فإنه كشف عن اسم حبيبته العربية وقال إنها تدعى نور الفلاح.

وذكر موقع أخبار المشاهير (تي.إم.زد) نقلا عن مصادر أن الشابة العربية حامل في شهرها الثامن، موضحا أنهما على علاقة منذ أبريل العام الماضي.

 

"ونستعرض أبرز المعلومات عن صديقة آل باتشينو كالتالي:

 

- تدعى نور الفَلاح

 

- من مواليد سنة 1994 وتبلغ من العمر 29 عاما.

 

- ولدت في الكويت

 

- والدها كويتي الجنسية ووالدتها أمريكية الجنسية.

 

- تنتمي إلى أسرة مسلمة.

 

- نشأت في منطقة بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

 

- درست في كلية الفنون الجميلة في جامعة كاليفورنيا الأمريكية.

 

- هي فنانة ومخرجة ومنتجة أعمال.

 

- أول عمل فني لها فيلم وثائقي بعنوان "المشردين" أنتجته في عام 2014.

 

- أهم أعمالها: "شوارع الحياة"، والفيلم القصير "بروسا نوسترا" إنتاج 2016.

 

- تزوجت أول مرة من المخرج ميك جايجر (79 عامًا) في عام 2017، وانفصلا في العام التالي.

- انتشرت الأنباء عن ارتباطها بالفنان العالمي لكلينت إيستوود لكنها نفت.

 

- ارتبطت بالنجم آل باتشينو وهي حامل منه في الشهر الثامن، ولم يعرف بعد التوقيت الذي ارتبطا فيه أنباء ترددت عن تعرفهما منذ عام 2020.

 

- تعيش حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

من المعروف أن آل باتشينو لم يتزوج من قبل، لكن لديه 3 أبناء من علاقات دون زواج، الأولى جولي ماري (33 عامًا) ورزق بها من مدربة التمثيل الأمريكية جان تارانت عام 1988.

 

أما توأمه أنطون وأوليفيا، اللذان ولدا في عام 1997 فكانا من حبيبته النجمة الأمريكية بيفرلي جانجيلو، الذي انفصل عنها رسميًا عام 2003، ويبلغان من العمر الآن 22 عامًا.



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