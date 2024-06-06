"بتجيلي الشقة وتعرف شباب أخرين".. العثور على فتاة مقتولة وضبط الجاني بالخليفة

تباشر نيابة العامة بالقاهرة، التحقيقات في واقعة العثور على جثة فتاة مقتولة داخل إحدى الشقق بمنطقة الخليفة.

وأمرت النيابة بنقلها إلي مشرحة زينهم لإجراء الصفة التشريحية عليها، ولبيان سبب الوفاة ووقت وكيفية حدوثها، وعرض المتهم علي الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه المخدرات، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وندب الأدلة الجنائية لفحص مسرح الجريمة.

عندما تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغًا بالعثور على جثة فتاة عشرينية مقتولة، داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "مسجل خطر" له معلومات جنائية، كان علي علاقة غير شرعية مع المجني عليها، وكانت دائمة التردد عليه في الشقة محل الواقعة، وعلم المتهم أن المجني عليها لديها علاقات غير شرعية أخرى مع آخرين، فقرر الانتقام منها وضربها بعصا خشبية، وتمكن رجال الأمن من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة.