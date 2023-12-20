"بتجيب بنات من الأرياف وتشغلهم في الدعارة".. ضبط نهى الدكر صاحبة كباريه بالهرم

ألقت أجهزة الأمن القبض على سيدة تدعى “نهى. ر. م” وشهرتها نهى الدكر تنفيذا لقرارين ضبط وإحضار صادرين من النيابة العامة، بضبطها وإحضارها في عدة تهم تواجهها، آخرها التسبب في مقتل شاب داخل كباريه تمتلكه بعد مشاجرة على فتاة ليل مع آخرين بمنطقة الهرم.

وسبق أن أصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار نهى الدكر بتهم الإتجار في البشر، وجلب قاصرات من الأقاليم والأرياف للعمل في ملاهي ليلية وديسكوهات وتحريضهن على ممارسة الرذيلة والفسق والفجور، وكذلك لقيامها بإدارة ملهى ليلي بمنطقة الأهرامات، بدون ترخيص، والتحريض على الفسق والفجور وتسهيل أعمال الدعارة وتعاطي المخدرات.

وأفادت التحريات والسجل الجنائي للمتهمة بارتكابها سوابق للأعمال المنافية للآداب العامة، وعرض ساقطات وتقديمهن لراغبي المتعة الحرام، كما تم القبض عليها في عدة قضايا سابقة وحبسها.