«بتاخد 200 جنيه في اليوم».. خناقة بين نجل شعبان عبدالرحيم وصاحب واقعة «كشري التحرير»

ظهر عصام شعبان نجل الفنان شعبان عبدالرحيم في فيديو وهو يتشاجر مع محمد عادل صاحب واقعة الكشري، حيث ظهر يهينه ويخبره أنه يتقاضى منه 200 جنيه يوميًا، وردّ “عادل” في كلامه أنه تلقى المال مقابل تواجده الإعلامي مع عصام، وأضاف “انت كداب يا عم عصام”.



وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل ليحصد آلاف التعليقات المُستهجنة أفعالهما وغير الراضية على الأسلوب الذي انتشر به “عادل” وتصدّره التريند بطريقة غريبة.

وفي فيديو جديد ظهر عصام شعبان عبدالرحيم مع صاحب واقعة الكشري، محمد عادل، يشرحان فيه سبب خناقةهما في مشهد سابق، مشيرين أنهما كانا يتخانقان من أجل التريند.

وقال ابن شعبان عبدالرحيم خلال الفيديو إنهما كانا يمثلان مشهد بمثابة "مقلب زي مقالب رمضان" بهدف التريند، وأضاف “عصام” أن عادل يمتلك مواهب الغناء والتمثيل.

وقال “عصام” إنه ينتوي البدء في برنامج تليفزيوني ولن يكتمل سوى بوجود محمد عادل معه، كما أوضح “عادل” أنه معجب بشخصية الفنان عصام وأنه سعيد بشراكته.