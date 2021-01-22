"بايدن" يفتح شهية العالم الإسلامي ويبدأ حكمه من الكنيسة

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تفاصيل ومفاجآت بالفيديو..

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بايدن
بايدن
 
الجمعة، 22-01-2021 07:21 م محمد الفايدي
كشف المفكر والكاتب الصحفي محمود سلطان، اللثام عن دور الدين في السياسة الأمريكية.

وأثبت في مقطع فيديو جديد بثه عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أن المسيحية موجودة في قلب العقيدة السياسية الأمريكية.

يناقش المقطع دور الدين في السياسة الأمريكية، ويثبت بأن المسيحية موجودة في قلب العقيدة السياسية الأمريكية، ويستهل ذلك بمناقشة حضور الرئيس الجديد جو بايدن لقداس سانت ماثيوس قبيل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.
ويستهل الفيديو بمناقشة حضور الرئيس الجديد جو بايدن لقداس سانت ماثيوس قبيل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة.

ويوضح الفارق بين الولايات المتحدة وأوروبا في وجود العامل الديني في السياسة في كلا الجانبين.


 

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