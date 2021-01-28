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«بايدن» يفاجيء الجميع بقرارات ضد السعودية والإمارات

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«بايدن» يفاجيء الجميع بقرارات ضد السعودية والإمارات

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بايدن
 
الخميس، 28-01-2021 09:36 ص المصريون

فاجأ الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، الجميع بقرارات ضد السعودية والإمارات – بشكل مؤقت- بوقف تصدير الأسلحة لهما لمراجعة هذه الاتفاقات.
وحسب مصادر مطلعة لشبكة CNN، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أوقفت مؤقتًا مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لأنها تجري مراجعة أوسع لاتفاقيات بمليارات الدولارات أبرمتها إدارة سلفه دونالد ترامب.
وقد تشير خطوة تجميد المبيعات لحلفاء الخليج إلى تغيير في نهج إدارة بايدن، بعد سنوات من مليارات الدولارات من التحويلات في ظل إدارة ترامب على الرغم من مخاوف الكونغرس.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هناك وقفة سارية المفعول، لكنها لم تذكر دولًا محددة ستتأثر.
وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية: "كما هو معتاد أثناء انتقال الإدارات الرئاسية الأمريكية، توقف الوزارة مؤقتًا تنفيذ بعض عمليات النقل والمبيعات الدفاعية الأمريكية المعلقة في إطار المبيعات العسكرية الخارجية والمبيعات التجارية المباشرة للسماح للقيادة القادمة بفرصة المراجعة".
وأضاف المسؤول الأمريكي: "هذا إجراء إداري روتيني نموذجي لمعظم أي عملية انتقال، ويُظهر التزام الإدارة بالشفافية والحوكمة الرشيدة، فضلاً عن ضمان تلبية مبيعات الأسلحة الأمريكية لأهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في بناء شركاء أمن أقوى وأكثر قابلية للتشغيل البيني".
وأكد المسؤول أن التوقف سيسمح للقيادة الجديدة بمراجعة المبيعات.
من جانبه أوضح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن سبب قرار تعليق بعض مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات يكمن في رغبة الإدارة الجديدة في التأكد من أن هذه الإجراءات تخدم أهداف البلاد.
وقال “بلينكن”، مساء أمس الأربعاء، في أول مؤتمر صحفي عقده كوزير خارجية للولايات المتحدة، ردا على سؤال حول هذا الموضوع: “بشكل عام عندما يصل الأمر إلى مبيعات الأسلحة من المعتاد أن تقوم الإدارة الجديدة في بداية عملها بمراجعة كل عمليات البيع غير المكتملة للتأكد من أنها تخدم دفع أهدافنا الاستراتيجية ودفع سياساتنا الخارجية”.
 

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