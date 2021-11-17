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«بايدن» يصدر قرارًا بحظر دخول رئيس هذه الدولة وزوجته أمريكا

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بايدن
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الأربعاء، 17-11-2021 10:20 ص

أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، قرارصا بحظر دخول رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا وزوجته روزاريو موريو التي تشغل منصب نائبة الرئيس وعدد كبير من وزراء البلاد ومسؤوليها إلى الولايات المتحدة، في إعلان أشبه بلائحة اتّهامية بسبب “انتهاكاتهم” لليدموقراطية.
قال البيان الصادر عن البيت الأبيض باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن:”في ضوء الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لتعزيز العمليات والمؤسسات الديمقراطية في نيكاراجوا لمساعدة شعب نيكاراجوا على تحقيق تطلعاتهم للديمقراطية، وبالنظر إلى قمع حقوق الإنسان والديمقراطية في نيكاراجوا، فقد قررت أنه في صالح الولايات المتحدة أن يتم تقييد وتعليق دخول الولايات المتحدة، كمهاجرين وغير مهاجرين، أمام أعضاء حكومة نيكاراجوا، بقيادة الرئيس دانيال أورتيجا، بما في ذلك زوجته ونائبة الرئيس روزاريو موريللو، وآخرين موصوفين في هذا الإعلان والذين صاغوا أو تنفيذ أو الاستفادة من السياسات أو الإجراءات التي تقوض أو تضر بالمؤسسات الديمقراطية أو تعرقل العودة إلى الديمقراطية في نيكاراجوا”.
وأضاف بيان بايدن، أن الأعمال القمعية والمسيئة لحكومة أورتيجا وأولئك الذين يدعمونها تجبر الولايات المتحدة على التحرك. تضر حملة حكومة أورتيجا ضد قادة المعارضة وقادة المجتمع المدني والصحفيين استعدادًا للانتخابات الرئاسية والتشريعية في نيكاراجوا في نوفمبر 2021 بالمؤسسات والعمليات الأساسية لديمقراطية فاعلة. أدت الإجراءات الاستبدادية غير الديمقراطية لحكومة أورتيجا إلى شل العملية الانتخابية وتجريد مواطني نيكاراجوا من حق اختيار قادتهم في انتخابات حرة ونزيهة.
 

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