بالمستندات.. محمد الباز يكشف معلومات جديدة عن لقاء عبدالله رشدي والسيدة العراقية
الباز ورشدي والفتاة
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الثلاثاء، 23-08-202202:02 م
كشف الإعلامي محمد الباز تفاصيل جديدة في قضية اتهام عبد الله رشدي بالزواج
من فتاة عراقية شفويا، مشيرا إلى أن عبد الله رشدي خرج لينكر ذلك تماما عنه.
وقال "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على
قناة "النهار" الفضائية، إن عبد الله رشدي كتب على صفحته الخاصة في
فيسبوك أن كل ما يتم نشره عنه في تلك القضية ما هي إلا ادعاءات خيالية فقط"،
موضحا أن الفتاة العراقية قالت إن الشيخ البصيلي كان شاهدا على زواجها منه.
وقدم الإعلامى محمد الباز مستندات تثبت دخول السيدة العراقية جيهان جعفر
التى تتهم الشيخ عبد الله رشدي بالزواج منها عرفيا مصر يوم 7 أغسطس، معقبا:
"معايا صورة من جواز سفرها واللي عليه تأشيرة تثبت دخولها القاهرة يوم 7
أغسطس ومغادرتها يوم 12 أغسطس".
وأضاف الإعلامى محمد الباز، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار”: “تأشيرة دخول
جيهان جعفر مستند يثبت وجودها فى مصر”، لافتا إلى أن البعض من مؤيدي عبد الله رشدي
قالوا إنها مسيحية، ولكن الحقيقة غير ذلك لأن المستند الثانى وهو بطاقتها الشخصية
يثبت أنها مسلمة.
وأوضح الإعلامى محمد الباز أن إسلام البحيري كتب منشورا عبر حسابه الشخصى
قائلا: “غدا سيتم نشر خط سير عبد الله رشدي بالمستندات، حيث التقى بـ جيهان جعفر 7
أغسطس وسوف يتم نشر خط سيرهما معا في ذلك اليوم، حيث التقت بـ عبد الله رشدي في
الساعة ١٠ صباحا في مطار القاهرة حتى الساعة ٥ عصرا بمدينة العبور”.