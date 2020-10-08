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بالمايوه.. صورة نادرة للرئيس السادات

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السادات
 
الخميس، 08-10-2020 04:42 م محمد فضل

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للرئيس الراحل أنور السادات، وهو يلعب مع محمد وأحمد، وهما ابنا الأديب والروائي الكبير الراحل إحسان عبد القدوس.
وظهر السادات على شاطئ سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، لكن يبدو أن الصورة كانت قبل تولي السادات، مهام منصبه كرئيسًا للجمهورية.
ويظهر في الصورة، التي نشرها حساب "إنستغرام" المهتم بأخبار وقصص الأديب الراحل إحسان عبد القدوس، الرئيس الراحل وهو يلعب في الرمال مع نجلي عبد القدوس.
وكانت أسرة السادات، كشفت مؤخرا عن تفاصيل أول لقاء مع والدهم الراحل عقب حرب أكتوبر، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة "ON".
وقالت قرينة الرئيس الراحل جيهان السادات، إنها توجهت لقصر الطاهرة للإقامة معه في الفترة التي قضاها هناك إبان حرب أكتوبر، كاشفة أن زوجها كان واثقا من النصر بشدة رغم أنها كانت منهارة لتذكرها "نكسة 67"، وتابعت قائلة: "كانت صورة 67  تحاصرني وكنت أسال نفسي إزاى هنحارب إسرائيل القوية صاحبة السلاح والعتاد الحديث".

 

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