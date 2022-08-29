بالفيديو.. وفاة رجل على باب المسجد أثناء دخوله لصلاة الفجر

الإثنين، 29-08-2022
12:07 م
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وثقته كاميرا مراقبة في أحد
المساجد بمدينة رفح
بقطاع غزة
، يوثق لحظة وفاة رجل مسن أثناء دخوله المسجد
لآداء
صلاة الفجر.
وبحسب مغردين، فإن المسن يدعى رضوان شكشك أبو بلال وهو من سكان مدينة رفح
بقطاع غزة
، وقد وقع مشهد الوفاة المتداول خلال دخوله مسجد
عباد الرحمن شرق رفح
.
ويظهر مقطع الفيديو الذي التقط بكاميرا مراقبة فيما يبدو، المسن وهو يتكئ
على عكاز لحظة دخوله من باب المسجد
، وبعد خلعه نعاله يسقط أرضا داخل المسجد
ليهرع
أحد المصلين لمحاولة إنقاذه.
الفيديو :