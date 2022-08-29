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بالفيديو.. وفاة رجل على باب المسجد أثناء دخوله لصلاة الفجر

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الإثنين، 29-08-2022 12:07 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وثقته كاميرا مراقبة في أحد المساجد بمدينة رفح بقطاع غزة، يوثق لحظة وفاة رجل مسن أثناء دخوله المسجد لآداء صلاة الفجر.
وبحسب مغردين، فإن المسن يدعى رضوان شكشك أبو بلال وهو من سكان مدينة رفح بقطاع غزة، وقد وقع مشهد الوفاة المتداول خلال دخوله مسجد عباد الرحمن شرق رفح.
ويظهر مقطع الفيديو الذي التقط بكاميرا مراقبة فيما يبدو، المسن وهو يتكئ على عكاز لحظة دخوله من باب المسجد، وبعد خلعه نعاله يسقط أرضا داخل المسجد ليهرع أحد المصلين لمحاولة إنقاذه.
الفيديو هنا :
 

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